Вже 24 квітня Кабінет міністрів повинен ухвалити COVID-пакет, який врегулює виплату 300% заробітної плати медикам, які працюють із коронавірусів, за квітень.

Про це заявив на брифінгу в четвер, 23 квітня, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Починаючи з 1 квітня всі доплати передбачені в державному бюджеті після внесення змін. Завтра на позачерговому засіданні уряду ми плануємо постанову, яка вже остаточно врегулює, буде введений COVId-пакет, де передбачено 300% зарплати всім без винятку медпрацівникам, які працюють із коронавірусною хворобою", – запевнив міністр.

24 канал

За березень, уточнив Степанов, всі гроші перераховані медустановам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше київський нейрохірург Марина Гаврилишина заявила, що отримала за квітень нібито 1500 гривень зарплати, і звернулася до влади.