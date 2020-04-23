Головна Новини
23 квітня • оновлено в 10:35
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Очільник МОЗ сказав, коли медикам заплатять 300% зарплати

1.5т
Читати матеріал російською

Вже 24 квітня Кабінет міністрів повинен ухвалити COVID-пакет, який врегулює виплату 300% заробітної плати медикам, які працюють із коронавірусів, за квітень.

Про це заявив на брифінгу в четвер, 23 квітня, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Починаючи з 1 квітня всі доплати передбачені в державному бюджеті після внесення змін. Завтра на позачерговому засіданні уряду ми плануємо постанову, яка вже остаточно врегулює, буде введений COVId-пакет, де передбачено 300% зарплати всім без винятку медпрацівникам, які працюють із коронавірусною хворобою", – запевнив міністр.

Вже остаточно: глава МОЗ сказав, коли медикам заплатять 300% зарплати

24 канал

За березень, уточнив Степанов, всі гроші перераховані медустановам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше київський нейрохірург Марина Гаврилишина заявила, що отримала за квітень нібито 1500 гривень зарплати, і звернулася до влади.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
7
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,6 мільйони осіб, загинули – понад 182 тисячі.

  • Карантин в Україні продовжили до 11 травня через епідемію коронавірусу.

  • У ВООЗ озвучили нові тривожні тенденції в зв'язку з пандемією - це надовго.

  • В Італії планують тестувати засіб від подагри для лікування COVID-19.

  • В США вперше підтвердили зараження домашніх котів коронавірусом.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги