Очільник МОЗ назвав дати послаблення карантину в Україні

Наступні послаблення карантину в Україні будуть прив'язані до контрольних дат – 22 травня, 1 червня, 11 червня.

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Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, наголосивши, що для поступового зняття обмежувальних заходів до встановлених дат повинні бути зафіксовані певні показники (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карантин в Україні

"У нас є чіткий алгоритм щодо зняття обмежень. Є різні показники, які будуть впливати на пом'якшення карантину. Також у нас згідно з цими показниками є прогнозовані дати, коли, ми вважаємо, можемо досягнути цих показників, у які дати. Тобто там є в нас контрольні дати, які ми розробили для себе: 22 травня, 1 червня, 11 червня і так далі", – пояснив урядовець.

"Я думаю, що на цьому тижні вже ми презентуємо все це. Звертатимемося до уряду, щоб було затверджено це відповідною постановою. Окрім того, ми наполягаємо на введені адаптивного карантину, бо ви бачите, що ситуація з коронавірусом різна по регіонах", – додав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що нинішня ситуація з коронавірусом у державі дозволяє говорити про наступні етапи пом'якшення карантинних обмежень. Втім, усе буде залежати від епідеміологічної обстановки.