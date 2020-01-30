"Очі не відкривалися, як мумія": стало відомо, як батько понівечив 16-річну доньку в Чернівцях

16-річна Ганна із Чернівців, яку разом із будинком підпалив власний батько, перебуває у лікарні з жахливими ранами – у неї обпечені руки, шия, обличчя. З деяких ран досі тече кров.

Про це розповіла міська волонтерка Наталя у ефірі програми "Говорить Україна". За словами дівчини, трагедія, яка сталася з Ганною, стала шоком для усього села. Вона вирішила увійти у її ситуацію, допомогти та розрадити (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця)

"Коли я її побачила, то ледь стримала сльози. Ганна була у жахливому стані – обпечені руки, обпечене обличчя, шия. Деякий час вона взагалі не могла відкрити очі. Вона була вся обмотана бинтами і виглядала, як мумія. Згодом вона відкрила очі, Губи були також обпечені. Одна рана навіть кровоточила", – розповіла волонтерка.

За словами Наталі, Анна має надзвичайну силу волі.

"Вона мені розповідала, що їй дійсно дуже боляче, бо це живі рани. Говорила, що терпить цей біль, не каже лікарям, бо сильна і змушена терпіти", – поділилася Наталя.

За її словами, дівчинку можна вилікувати, але для цього потрібна пересадка шкіри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівцях чоловік у стані алкогольного сп’яніння намагався спалити свою 16-річну дочку разом із будинком. Дівчина перебуває в лікарні та потребує донорів.

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