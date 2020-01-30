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30 січня • оновлено в 14:49
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"Очі не відкривалися, як мумія": стало відомо, як батько понівечив 16-річну доньку в Чернівцях

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16-річна Ганна із Чернівців, яку разом із будинком підпалив власний батько, перебуває у лікарні з жахливими ранами – у неї обпечені руки, шия, обличчя. З деяких ран досі тече кров.

Про це розповіла міська волонтерка Наталя у ефірі програми "Говорить Україна". За словами дівчини, трагедія, яка сталася з Ганною, стала шоком для усього села. Вона вирішила увійти у її ситуацію, допомогти та розрадити (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця)

"Коли я її побачила, то ледь стримала сльози. Ганна була у жахливому стані – обпечені руки, обпечене обличчя, шия. Деякий час вона взагалі не могла відкрити очі. Вона була вся обмотана бинтами і виглядала, як мумія. Згодом вона відкрила очі, Губи були також обпечені. Одна рана навіть кровоточила", – розповіла волонтерка.

"Очі не відкривалися, як мумія": стало відомо, як батько понівечив 16-річну доньку в Чернівцях

За словами Наталі, Анна має надзвичайну силу волі.

"Очі не відкривалися, як мумія": стало відомо, як батько понівечив 16-річну доньку в Чернівцях

"Вона мені розповідала, що їй дійсно дуже боляче, бо це живі рани. Говорила, що терпить цей біль, не каже лікарям, бо сильна і змушена терпіти", – поділилася Наталя.

За її словами, дівчинку можна вилікувати, але для цього потрібна пересадка шкіри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівцях чоловік у стані алкогольного сп’яніння намагався спалити свою 16-річну дочку разом із будинком. Дівчина перебуває в лікарні та потребує донорів.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Чернівці
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