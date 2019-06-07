Очі коле? Російська пропаганда видала шалене спростування "Чорнобиля" від HBO

Ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС Євген Шевченко заявив, що творці серіалу "Чорнобиль" (НВО) спотворили реальну картину катастрофи.

Шевченко сказав, що він нібито одним з перших відправився на ліквідацію наслідків аварії на АЕС в складі загону з підмосковного Красногорська і потрапив в кипляче сотнями рентген чорнобильське пекло. Про це повідомляє 360tv.

Чоловік упевнений, що американці просто хотіли "вибити сльозу" у глядача.

"Мета спотворення фактів полягає в тому, щоб ось цю нашу державну конструкцію розгойдати. Ось у чому ця гротескность і в чому це вибивання сльози", — зазначив Євген Шевченко.

Російська пропаганда видала шалений спростування "Чорнобиля" від HBO 360tv.ru

Він предметно розглянув перекручені факти, які в майбутньому, на його думку, неприємно відгукнуться для іміджу всієї країни. Наприклад, в серіалі партійні функціонери приймають рішення в першу добу оточити місто і нікого не випускати.

Російська пропаганда видала шалений спростування "Чорнобиля" від HBO 360tv.ru

"Люди з Прип'яті пішки йшли! Їх ніхто не затримував. Це ж очевидець сказав. Віктор Федорович Мусіец. Командир. Все я описав з його слів. І перед очима він у мене сидів", — зауважив Шевченко.

Більш того, евакуацію людей готували з перших хвилин аварії.

"Наводжу тези з виступу Щербини:"Обстановка несприятлива. Зруйновано все комутуючі пристрої. Радіаційна обстановка складна. У реакторі графіту — 2000 тонн, а урану — 170 тонн. Постраждали понад 100 осіб. З них 26 відправлені в Москву. Необхідні вертольоти, технічні рішення , бор, свинець, пісок, автобуси, поїзди, катери.

Необхідно звернутися до населення по радіо, розповісти правду людям. Бути готовим до евакуації. В першу чергу вивозити дітей. Доведеться вивозити приблизно 50 000 чоловік. Уже готуються 1100 автобусів. 20 вантажівок". Ось реалії!" — обурився Шевченко.

Євген Шевченко підкреслив, що написав дві книги про події фатального для СРСР 1986-го року.

Російська пропаганда видала шалений спростування "Чорнобиля" від HBO 360tv.ru

Він упевнений, що в подібних фільмах, заснованих на реальних подіях, грань художнього задуму повинна бути чітко відчутна. Інакше в умах підростаючого покоління ідеї режисера будуть сприйняті як істини в останній інстанції.

Однак Росія все ж вирішила зняти свою версію "Чорнобиля".

На цьому тижні вийшла остання серія серіалу HBO "Чорнобиль". Серіал очолив рейтинг кращих шоу всіх часів за версією глядачів на сайті iMDb з оцінкою 9,6. "Гра престолів" в цьому рейтингу займає шосте місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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