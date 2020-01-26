24 января, если кто не в курсе, в оккупированном рф Донецке было шумно. Шумно - это когда из жилсекторов макаки лупят артиллерией, а рос сми и местные пропагандоны верещат про то, шо Хунта обстреливает мирное население бимбасы. Ща немного расскажу о том, почему было шумно и кто стрелял.

Итак, начнем с того, что "сочувствующая" страна подарила макакам дыныры 7 БПЛА собственного производства. Беспилотники эти способны не только вести разведку, но и сбрасывать бомбы.

Кстати, БПЛА везли через оккупированный рф Шахтерск. Привет конспираторам из рф и типа спецслужбам дыныры, которым опять можно поставить неуд. Почему так? Потому что никто вобще не видел в

Шахтерске ни беспилотники, ни колонну, ни боекомплект к БПЛА, ни станцию РЭБ, которая шла в комплекте от "самой мирной страны мира". Повторюсь, никто ничего не видел, поэтому можно писать смело, что

ударные беспилотники выкопали в одной шахт Донецка [ быдло схавает, ага].

А теперь расскажу как все было дальше. Число на календаре было выбрано неслучайно, ведь в пятницу была годовщина обстрела Мариуполя, а это значит, что роспропаганде нужно было кровь из носу "перебить тему дня", так сказать. Не ищите логику в действиях русни, ее тут нет.

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Далее. Пошли в ход ударные БПЛА, которые накопали в шахтах Донбасса. Задача у беспилотников теоретически простая: на камеры рос тв и местных пропагандонов разнести в хлам позиции всУ. Командовал этим всем адским цирком "полковник" так называемого 1-го армейского корпуса дыныры - свирский сергей викторович, он же белов. Получилось у макак воплотить хитрый план так себе, а точнее как всегда - через жопу. Причина - дикари не учли порывы ветра в районе ДАПа. В итоге 2 БПЛА из

7 тупо рррухнули вниз со всем "добром", которое было на борту, с минами то есть.

Но и это еще не весь треш. Из-за того, что в окрестностях ДАПа сильный ветер, а дынырийцы этот факт не учли, мины прилетели на головы не всУ, а обычному мирняку. В итоге снаряды упали на крыши домов в

Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка+ в Старомихайловке и на Спартаке. Факир был пьян, фокус не удался, так сказать.

Но и это еще не весь ад. Макаки поняли, что эпично налажали с БПЛА, поэтому решили играть до конца, чтобы не спалиться [и это у них получилось. Почти]. Чтобы обвинить Хунту в обстреле мирняка,

дынырийская дичь подтянула минометы калибра 120 мм и БМП и начала с серьезным выражением морды лица "отбивать атаку всУ" и "мстить" за "карательную операцию".

Вдумайтесь в сюрреализм ситуации: русня привезла ударные БПЛА дикарям, дикари из-за рукожопости обстреляла мирняк, а чтобы скрыть следы собственного идиотизма, разыграла спектакль с ответкой всУ за

обстрел мирняка, который сами же дикари и обстреляли. Кафка, ты лох, по сравнению с великими комбинаторами дыныры, смирись с этим.

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Эпилог. Передаю привет "спецслужбам" дыныры и поздравляю с очередным эпичным провалом. Уверен, что даже если кто-то из вас после этой публикации захочет застрелиться из автомата калашникова, с первого раза это не получится сделать в 9 из 10 случаев. Понабирали по объявлению, бл*ть.

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