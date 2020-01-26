Головна Новини
26 січня • оновлено в 10:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Фаш*к Донецький
Фаш*к Донецький
Блогер Всі статті автора

Очередной провал, или Как россияне Донецк обстреляли

5.8т
Читати матеріал російською

24 января, если кто не в курсе, в оккупированном рф Донецке было шумно. Шумно - это когда из жилсекторов макаки лупят артиллерией, а рос сми и местные пропагандоны верещат про то, шо Хунта обстреливает мирное население бимбасы. Ща немного расскажу о том, почему было шумно и кто стрелял.

Новини
Посвящение в шпионы "ДНР"

Итак, начнем с того, что "сочувствующая" страна подарила макакам дыныры 7 БПЛА собственного производства. Беспилотники эти способны не только вести разведку, но и сбрасывать бомбы.

Кстати, БПЛА везли через оккупированный рф Шахтерск. Привет конспираторам из рф и типа спецслужбам дыныры, которым опять можно поставить неуд. Почему так? Потому что никто вобще не видел в

Шахтерске ни беспилотники, ни колонну, ни боекомплект к БПЛА, ни станцию РЭБ, которая шла в комплекте от "самой мирной страны мира". Повторюсь, никто ничего не видел, поэтому можно писать смело, что

ударные беспилотники выкопали в одной шахт Донецка [ быдло схавает, ага].

А теперь расскажу как все было дальше. Число на календаре было выбрано неслучайно, ведь в пятницу была годовщина обстрела Мариуполя, а это значит, что роспропаганде нужно было кровь из носу "перебить тему дня", так сказать. Не ищите логику в действиях русни, ее тут нет.

Новини
Казачья тюрьма в Донецке

Далее. Пошли в ход ударные БПЛА, которые накопали в шахтах Донбасса. Задача у беспилотников теоретически простая: на камеры рос тв и местных пропагандонов разнести в хлам позиции всУ. Командовал этим всем адским цирком "полковник" так называемого 1-го армейского корпуса дыныры - свирский сергей викторович, он же белов. Получилось у макак воплотить хитрый план так себе, а точнее как всегда - через жопу. Причина - дикари не учли порывы ветра в районе ДАПа. В итоге 2 БПЛА из

7 тупо рррухнули вниз со всем "добром", которое было на борту, с минами то есть.

Но и это еще не весь треш. Из-за того, что в окрестностях ДАПа сильный ветер, а дынырийцы этот факт не учли, мины прилетели на головы не всУ, а обычному мирняку. В итоге снаряды упали на крыши домов в

Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка+ в Старомихайловке и на Спартаке. Факир был пьян, фокус не удался, так сказать.

Новини
События в Донецке, о которых нельзя говорить

Но и это еще не весь ад. Макаки поняли, что эпично налажали с БПЛА, поэтому решили играть до конца, чтобы не спалиться [и это у них получилось. Почти]. Чтобы обвинить Хунту в обстреле мирняка,

дынырийская дичь подтянула минометы калибра 120 мм и БМП и начала с серьезным выражением морды лица "отбивать атаку всУ" и "мстить" за "карательную операцию".

Вдумайтесь в сюрреализм ситуации: русня привезла ударные БПЛА дикарям, дикари из-за рукожопости обстреляла мирняк, а чтобы скрыть следы собственного идиотизма, разыграла спектакль с ответкой всУ за

обстрел мирняка, который сами же дикари и обстреляли. Кафка, ты лох, по сравнению с великими комбинаторами дыныры, смирись с этим.

Новини
Как нацисты ловили людей в Донецке в новогоднюю ночь

Эпилог. Передаю привет "спецслужбам" дыныры и поздравляю с очередным эпичным провалом. Уверен, что даже если кто-то из вас после этой публикации захочет застрелиться из автомата калашникова, с первого раза это не получится сделать в 9 из 10 случаев. Понабирали по объявлению, бл*ть.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Фаш*к Донецький Фаш*к Донецький
Місце
Україна Донецьк
Тег
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
5
24
Смішно
58
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Зря один на башку этого талпоёпа не навернулся.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Опять сами себя. Какие же коварные сепары.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
сибирский ватник
сибирский ватник
Какие предсказуемые кастрюльки.Я еще утром (по вашему времени глубокая ночь)написал,что будут отбрехиваться типа сами себя.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги