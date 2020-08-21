Обвинувачена у справі про вбивство Шеремета заручилася та показала фото з обручкою
Обвинувачена у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко заручилася зі своїм цивільним чоловіком Петром Кияном.
Про це лікарка і волонтерка написала на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши також фотографії обручки (щоб подивитися їх, доскрольте до кінця сторінки).
Кузьменко уточнила, що пропозицію їй зробили ще в лютому.
"Дівчата, а як вам робили пропозицію руки і серця? У мене було дуже романтично – 28 лютого під час проведення однієї з експертиз, через адвоката у мене запитали згоду, і я одягла на палець обручку на пару хвилин – і повернула назад, тому що в ІТТ вони заборонені", – зазначила вона.
Кузьменко додала, що надягла каблучку вже 11 серпня на виході із залу суду після того, як їй змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку, які були підозрюваними у справі про вбивства журналіста Павла Шеремета, 18 серпня вручили обвинувальні акти.