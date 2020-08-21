Обвинувачена у справі про вбивство Шеремета заручилася та показала фото з обручкою

Обвинувачена у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко заручилася зі своїм цивільним чоловіком Петром Кияном.

Про це лікарка і волонтерка написала на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши також фотографії обручки (щоб подивитися їх, доскрольте до кінця сторінки).

Юлія Кузьменко після суду надягла обручку. Фото з її сторінки в Facebook

Кузьменко уточнила, що пропозицію їй зробили ще в лютому.

Юлія Кузьменко заручилася зі своїм цивільним чоловіком. Фото з її сторінки в Facebook

"Дівчата, а як вам робили пропозицію руки і серця? У мене було дуже романтично – 28 лютого під час проведення однієї з експертиз, через адвоката у мене запитали згоду, і я одягла на палець обручку на пару хвилин – і повернула назад, тому що в ІТТ вони заборонені", – зазначила вона.

Юлія Кузьменко надягла обручку після виходу із зали суду. Фото з її сторінки в Facebook

Кузьменко додала, що надягла каблучку вже 11 серпня на виході із залу суду після того, як їй змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Юлія Кузьменко показала обручку. Фото з її сторінки в Facebook

Facebook Юлії Кузьменко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку, які були підозрюваними у справі про вбивства журналіста Павла Шеремета, 18 серпня вручили обвинувальні акти.

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