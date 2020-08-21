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Обвинувачена у справі про вбивство Шеремета заручилася та показала фото з обручкою

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
3,1 т.
Юлія Кузьменко заручилася зі своїм цивільним чоловіком

Юлія Кузьменко заручилася зі своїм цивільним чоловіком.

Обвинувачена у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко заручилася зі своїм цивільним чоловіком Петром Кияном.

Про це лікарка і волонтерка написала на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши також фотографії обручки (щоб подивитися їх, доскрольте до кінця сторінки).

Юлія Кузьменко після суду надягла обручку.

Юлія Кузьменко після суду надягла обручку. Фото з її сторінки в Facebook

Кузьменко уточнила, що пропозицію їй зробили ще в лютому.

Юлія Кузьменко заручилася зі своїм цивільним чоловіком.

Юлія Кузьменко заручилася зі своїм цивільним чоловіком. Фото з її сторінки в Facebook

"Дівчата, а як вам робили пропозицію руки і серця? У мене було дуже романтично – 28 лютого під час проведення однієї з експертиз, через адвоката у мене запитали згоду, і я одягла на палець обручку на пару хвилин – і повернула назад, тому що в ІТТ вони заборонені", – зазначила вона.

Юлія Кузьменко надягла обручку після виходу із зали суду.

Юлія Кузьменко надягла обручку після виходу із зали суду. Фото з її сторінки в Facebook

Кузьменко додала, що надягла каблучку вже 11 серпня на виході із залу суду після того, як їй змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Юлія Кузьменко показала обручку.

Юлія Кузьменко показала обручку. Фото з її сторінки в Facebook

Facebook Юлії Кузьменко

Facebook Юлії Кузьменко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку, які були підозрюваними у справі про вбивства журналіста Павла Шеремета, 18 серпня вручили обвинувальні акти.

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УкраїнаВбивство Павла ШереметаЮлія Кузьменко
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