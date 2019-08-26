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Обвалення мосту в Харкові: з'явилося нове шокуюче відео

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У Харкові після обвалення моста на окружній дорозі водії продовжують по ньому їздити.

На місці обвалення чергують екіпажі патрульної поліції і робочі, аварійну ділянку огородили і встановили об'їзд. Незважаючи на це, водії проїжджають в метрі від місця обвалу, а деякі автомобілісти навіть знімають відео свого проїзду по мосту і викладають в соціальні мережі, повідомляє "Громадське".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 25 серпня в Харкові обвалилася частина автомобільного мосту на ділянці кільцевої дороги від авторинку в напрямку селища Пісочин. В результаті події ніхто не постраждав.

В "Укравтодорі" назвали ймовірну причину НП. Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обвалення мосту.

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Місце
Україна Харків
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