"Обурені розкраданням надр!" У КМДА заявили про боротьбу з піщаними браконьєрами

У КП "Плесо", яке займається утриманням та експлуатацією земель водного фонду Києва, повідомили, що нічого не знають про незаконних копачів піску поблизу річки Коник.

Про це активістам "Стоп корупції" розповів гендиректор Олег Юсипенко. За його словами, у "Плесо" обурені діяльністю піщаних браконьєрів і фактом розкрадання надр, що належать столичній громаді.

"Ми напишемо у всі правоохоронні органи з цього приводу. Ми (КП "Плесо") там абсолютно ніякої діяльності точно не ведемо", – зазначив він.

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Активісти також подали звернення до комунального підприємства, в якому донесли до відома керівництва про діяльність піщаних браконьєрів, які намивають надра в Голосіївському районі міста.

"Ми подали звернення в КП "Плесо", поспілкувалися з генеральним директором Олегом Юсипенком і розповіли йому про ситуацію, яка вже впродовж тривалого часу відбувається на річці Коник. Розповіли про нелегалів, які захопили чималу територію і намивають там пісок, який потім вивозять на продаж. Крім того, ми поставили питання, чи має відношення до цього КП "Плесо". Олег Михайлович каже, що землю в оренду вони там не здають, тендери на тій ділянці ніякі не проводилися. Він дійсно обурений такою ситуацією та сьогодні віддасть наказ інспекторам, щоб вони провели перевірку. Ми також залишили свої контакти, щоб скоординуватися з ними та разом виїхати на локацію", – розповів активіст Роман Литвин.

КП "Плесо" – підприємство виконавчого органу Київської міської державної адміністрації з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду Києва.

Як писав OBOZREVATEL, у столиці нелегальні копачі піску продовжують свою брудну роботу поблизу річки Коник. Земельна ділянка площею близько 1 га повністю розорена й нагадує поверхню Марса, вкритого кратерами.

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