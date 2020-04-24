Десятилетиями вокруг авиационной отрасли, работы пилотов и бортпроводников растет некое "облако" домыслов и заблуждений. И этот "налет" создает ненужную пропасть между перевозчиками, экипажами и пассажирами. И правда оказалась куда интереснее вымысла.

В состоянии перманентного обучения

Если мы говорим о работе пилота - это тот случай, когда человек учится всю жизнь. Я пролетал больше 30 лет и продолжаю учиться. Регулярно посещаю лекции в нашем тренинг центре для инструкторов МАУ. То есть процесс этот бесконечный. Но если быть более точным, то стандартный, как мы называем, линейный летчик, как минимум, раз в год проходит наземное обучение, которое включает в себя как теоретические дисциплины, так и ревью всего нового, что произошло за год. Это касается не только техники, это касается документальной регламентирующей базы как компании, так и государства, индустрии в целом. То же касается специальных знаний, нововведений, которые произошли на протяжении этого года. Раз в год - обязательная тренировка по использованию safety emergency equipment (аварийно-спасательное оборудование).

Далее, и это уже непосредственно связано с летной работой, раз в год - так называемый Launch. Пилот проверяется в условиях обычного рейса, когда на борту, кроме стандартного экипажа, присутствует инструктор, экзаменатор, который оценивает его работу, оценивает выполнение стандартных процедур компании. Два раза в год - обязательный Recurrent training - тренинг на тренажере. Это современная технология. Мы их называем Full flights. Это подвижная кабина, в которой максимально приближенно имитируется кабина реального самолета - с визуализацией и возможностью воспроизведения любых отказов, которые только могут быть. То есть 2 раза в год по 2 дня. 1 день - это Recurrent training, а второй день - это OPC (operator, proficiency check, license proficiency check (LPC). Во второй день оценка производится экзаменатором и на основании LPC продлевается свидетельства пилота на следующий год. Это минимальный тренинг процесс, который происходит с пилотом в течение года.

Тренажер позволяет симулировать огромное количество разных ситуаций, связанных с отказами техники. Он позволяет попробовать то, с чем не сталкивался, освежить свои навыки, обучится чему-то новому в условиях, максимально приближенных к тем, которые могут быть в полете на реальном самолете.

Тренажер – не "потолок"

Кроме этого, есть дополнительные Dangerous Goods тренинги. И раз в два года - aviation security training. Dangerous Goods - это перевозка опасных материалов на борту. Все это также сертифицировано и требует определенной степени обучения. И это еще не все. Если в течение года, к какому-то сроку, происходят какие-то нововведения в индустрии, и это требует дополнительного тренинга, то такой тренинг также проводится. В частности, в этом году мы занимаемся CPDLC (controller - pilot data link communication). Это вводится сейчас как стандарт и требует дополнительного тренинга. Это дополнительный курс ко всему, что я уже перечислил. Можно перечислять еще долго, но основное я уже назвал.

Тонкости обучения бортпроводников

Есть определенные штампы, которые присутствуют в нашем обществе, что бортпроводник - это, прежде всего, сервис, который он или она обеспечивает на борту. На самом деле, это не совсем правильно. У нас существует дирекция по обслуживанию на борту, она входит в летный комплекс, который находится в зоне моей ответственности. Мы в МАУ всегда говорили о том, что бортпроводники - это часть экипажа. Мы не рассматриваем отдельно пилотов, а отдельно бортпроводников, когда экипаж собирается на брифинг, а потом идет в самолет. Экипаж - это единое целое. Поэтому основная задача, которой подчинена вообще вся подготовка, все тренировки экипажа, это обеспечение безопасности на борту при выполнении полета.

Для многих это может быть открытием, новостью, но на самом деле бортпроводники обучаются, тренируются и проходят чеки не в меньшем объеме, чем пилоты. Да, у них чуть-чуть другая специфика. Это связано, прежде всего, с тем оборудованием, которое находятся у них в качестве ресурса. Еще специфика связана с тем, что они общаются непосредственно с нашими клиентами, с нашими пассажирами, и тут на первую позицию выходит именно командная работа по обеспечению управления большим количеством людей. Особенно это важно при аварийных ситуациях.

Экипаж - это единое целое. Мы стараемся, чтобы проходили совместные тренировки. Мы учим как пилотов, так и бортпроводников эффективному взаимодействию в процессе полета для обеспечения безопасности. Есть и теоретические и практические занятия. Не так давно мы делали тренировку на 767. Мы открывали двери, надували трапы, эвакуировались, имитировали управление пассажирами при этой ситуации. Плюс к этому у бортпроводников добавляется оказание первой медицинской помощи, что тоже очень важно. Если рейс длительностью 40 минут, это одно, а рейс длительностью 10-11-12 часов - это уже совсем другое. Когда люди находятся 12 часов в замкнутом пространстве, даже с нормальными людьми могут произойти разные вещи. Бортпроводники должны быть к этому готовы, должны знать, как негативную ситуацию перевести в положительную.

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