Обстріл медиків на Донбасі: Порошенко закликав США посилити тиск на Росію

Лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав владу США посилити тиск на Росію через обстріл медичного автомобіля на Донбасі.

Відповідну заяву він опублікував на своїй сторінці в Facebook, повідомивши, що провів зустріч із Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором.

"Обговорили хворобливі для України питання: ескалацію ситуації на Донбасі, свободу ЗМІ в Україні і перспективу звільнення українських моряків, які зараз перебувають у полоні РФ", – написав Порошенко.

Петро Порошенко і Вільям Тейлор Facebook Петра Порошенка

Він наголосив, що вкотре Росія продемонструвала те, що не збирається виконувати міжнародні, зокрема Мінські, домовленості. "Цинічний обстріл медичного автомобіля привів до загибелі українських медиків – це черговий злочин, який підтверджує небажання Москви виконувати взяті на себе зобов'язання. Тому потрібні подальші консультації міжнародного співтовариства на підтримку України і посилення тиску на Росію", – закликав лідер "ЄС".

Крім того, він закликав Вашингтон підтримати Україну в прагненні повернути додому полонених моряків. "Вважаю, що відповіддю на зухвале невиконання Москвою рішення Міжнародного трибуналу з морського права має стати скликання позачергового засідання РБ ООН з цього питання. Сподіваюся на підтримку цієї ініціативи з боку Вашингтона", – написав Порошенко.

Також лідер партії зазначив, що передав американцям текст Євроатлантичної хартії для їх ознайомлення з планом "ЄС" прискорення руху України в ЄС і НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія Порошенко показала текст Євроатлантичної хартії, метою якої є отримання Україною повноправного членства в ЄС і НАТО.

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