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Обстріл медиків на Донбасі: Порошенко закликав США посилити тиск на Росію

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Лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав владу США посилити тиск на Росію через обстріл медичного автомобіля на Донбасі.

Відповідну заяву він опублікував на своїй сторінці в Facebook, повідомивши, що провів зустріч із Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором.

"Обговорили хворобливі для України питання: ескалацію ситуації на Донбасі, свободу ЗМІ в Україні і перспективу звільнення українських моряків, які зараз перебувають у полоні РФ", – написав Порошенко.

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Петро Порошенко і Вільям Тейлор

Петро Порошенко і Вільям Тейлор

Facebook Петра Порошенка

Він наголосив, що вкотре Росія продемонструвала те, що не збирається виконувати міжнародні, зокрема Мінські, домовленості. "Цинічний обстріл медичного автомобіля привів до загибелі українських медиків – це черговий злочин, який підтверджує небажання Москви виконувати взяті на себе зобов'язання. Тому потрібні подальші консультації міжнародного співтовариства на підтримку України і посилення тиску на Росію", – закликав лідер "ЄС".

Крім того, він закликав Вашингтон підтримати Україну в прагненні повернути додому полонених моряків. "Вважаю, що відповіддю на зухвале невиконання Москвою рішення Міжнародного трибуналу з морського права має стати скликання позачергового засідання РБ ООН з цього питання. Сподіваюся на підтримку цієї ініціативи з боку Вашингтона", – написав Порошенко.

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Також лідер партії зазначив, що передав американцям текст Євроатлантичної хартії для їх ознайомлення з планом "ЄС" прискорення руху України в ЄС і НАТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія Порошенко показала текст Євроатлантичної хартії, метою якої є отримання Україною повноправного членства в ЄС і НАТО.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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