"Не дорожче обслуговування авто": що потрібно знати про польоти на гелікоптері в Україні

Якщо автомобіль вже не розкіш, а засіб пересування, то гелікоптер поки вважається дорогою іграшкою успішних чоловіків. Як виявилося, в Україні чимало власників вертольотів, а також тих, хто поки не готовий купити "повітряну пташку", але ж до здійснення мрії немає перешкод.

Можна взяти вертоліт в оренду, як це робить наш співрозмовник Голова правління групи Mandarin Plaza, керуючий ТЦ Мандарин-Плаза, ТРЦ Lavina Mall, Blockbuster Mall, Ocean Mall і низки інших проектів Олександр Черницький. Скільки коштує отримати ліцензію для керування вертольотом, як обслуговувати і де паркувати – читайте в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL.

– Як давно ви літаєте?

– Літаю вже 8 років. Коли вперше прокатав товариш на Robinson R 22, я так надихнувся, що цього ж дня домовився про навчання і відразу розпочав заняття.

– Придбання вертольота – необхідність за сьогоднішніх умов чи швидше для вас щось на зразок реалізації дитячої мрії?

– Коли людина вирішує купити вертоліт, це рішення швидше за все може бути з двох причин. Перша – регулярна необхідність швидко і комфортно діставатися будь-якої точки життєвих інтересів, що розташована на відстані від 100 до 500 км. Наприклад, це можуть бути заводи, ферми, мисливські угіддя, риболовля, гори, відпочинок або бізнес, просто інший населений пункт.

Друга причина – просто приємне проведення часу, коли після першого польоту у людини залишається неймовірне бажання знову піднятися в небо. Тоді польоти стають улюбленим хобі, відволікають від буднів і розширюють кругозір. Хоча згодом для перших з необхідності польоти перетворюються на хобі, а у других за такої свободи обов'язково з'являється необхідність кудись регулярно літати. Я мріяв літати з самого дитинства, але вважав, що вже пізно починати і не вірив, що колись зможу.

– Чи просто сьогодні в Україні стати власником вертольота? Що для цього треба?

– Якщо ви вирішили купити власний вертоліт, просто прийти в салон і купити, як автомобіль, не вийде. Необхідно вибрати варіант, що вам підходить, зробити замовлення у дилера і зачекати від 5 місяців до року залежно від моделі вертольота, поки його зроблять і доправлять. Спеціальні дозволи для купівлі не потрібні, тільки гроші. Але, звісно, для того, щоб літати, потрібен найманий пілот або ж навчання і отримання ліцензії пілота.

В Україні, зокрема у Києві, є клуби, де до купівлі вертольотів клієнту допомагають підійти комплексно. Вони готують приватних пілотів для вертольотів. Також вони пропонують програму часткового володіння. Це робить володіння та експлуатацію набагато доступнішими і ефективнішими. Так ви зможете стати власником вертольота, витративши всього 100-150 тис. доларів США. І не треба довго чекати.

– Скільки коштує ліцензія? Яка різниця для одно- і дводвигунових вертольотів?

– Повний курс навчання 45 льотних годин і 100 годин теорії на вертольоті Robinson R 22 (найпопулярніший у світі вертоліт для навчання) коштує $ 23 900, на R 44 – близько $ 36 000, комбінована програма коштує близько $ 28 000. Це все однодвигунові вертольоти. Кожна модель вертольота – це окремий тип. Тобто після отримання ліцензії приватного пілота, наприклад на R22, ви зможете літати тільки на R22, але потім можливо перевчитися на новий тип, включаючи дводвигунові вертольоти, для цього потрібен буде курс перенавчання на тип, що складається з 5-8 льотних годин і теорії.

– Чим відрізняється оренда від власності?

– Залежно від моделі вертольота ціна може суттєво відрізнятися. Давайте візьмемо для прикладу вертоліт чотиримісний Robinson R 44 і новітній п'ятимісний Bell 505. R 44 коштує від $ 400 000 на заводі, часткове володіння - від $ 100 000-150 000, оренда близько $ 700-800 за одну льотну годину, залежно від борту. Bell 505 на заводі коштує близько $ 1.5 млн, оренда близько $ 1400-1500 за льотну годину.

У довгостроковій перспективі володіти вертольотом, звісно, вигідніше і комфортніше. Ви належите лише самі собі, коли захотіли – тоді і полетіли. Але якщо ви літаєте не частіше 2-3 разів на місяць, для вас ідеальним варіантом стане часткове володіння, оскільки витратите ви втричі менше, щомісячні витрати на утримання будуть також втричі меншими, а задоволення і свобода польотів будуть такими самими. Оренда підходить для тих людей, яким вертоліт необхідний як тимчасове рішення, і також щоб спробувати політати на різних вертольотах і зрозуміти, що ж краще підходить.

– Які особливі правила існують для власників вертольота? Наприклад, чула, що заборонено літати над містом, це правда?

– Повітряне право включає безліч правил і вимог як для власників, так і для пілотів, але вони швидше спрямовані не на обмеження свобод, а на безпеку польотів і на комфорт всіх учасників. Всі правила немає сенсу тут висвітлювати, але можу констатувати, що заборона польотів над містом – це міф. Літати над містом можливо, дотримуючись безпечної висоти (оскільки в місті багато проводів і антен і є ризик їх зачепити) і не входячи до заборонених зон і зон обмеження (такі, як UKP 24 – урядовий квартал тощо).

Oleksandr Bashkyrov, [19.03.19 16:00]

– Яким був ваш перший досвід польоту на вертольоті?

– Це трапилося у 2011 році, коли мій друг (на жаль, його вже немає з нами) прокатав мене на Robinson R 22. Я був настільки вражений, що звичайна (не професійний льотчик) людина, яку я знаю багато років, може самостійно здійнятися в небо. Цей політ настільки мене вразив, що потім я вже не уявляв своє життя без польотів. Після цього я літав у багатьох країнах світу – на вертольотах, літаках і навіть на повітряних кулях, але той політ запам'ятався назавжди.

– Як справи з обслуговуванням? В Україні доступні сервіси? Скільки це коштує власникам?

– Як і будь-яка техніка, вертольоти потребують обслуговування. Але це обслуговування не надто відрізняється від обслуговування автомобіля на хорошому СТО. Кожен сервісний центр обов'язково отримує схвалення Державіаслужби України, а також має сертифікований персонал, який в обов'язковому порядку пройшов навчання на заводі-виробнику.

– Чи необхідно перевіряти вертоліт перед кожним польотом? Хто це робить?

– За правилами вертоліт перевіряє та компанія, у якої він береться в оренду. Але і щоразу перед злетом сам пілот має впевнитися у технічній справності вертольота. Треба перевірити все за так званим check-list. Це зобов'язаний робити пілот щоразу перед польотом.

– Чим заправляєте вертоліт? Яка витрата пального? Скільки це коштує?

– Вертольоти з поршневими двигунами (Robinson R22/R44) літають на авіаційному бензині 100LL, споживають 38 і 55 л/год. відповідно. Вертольоти з газотурбінними двигунами (Bell, Airbus Robinson R 66) використовують авіаційний гас, споживають від 100 л/год. залежно від розмірів вертольота. Авіаційний бензин 100 LL коштує близько $ 1.9/літр, авіаційний гас Jet-A коштує близько $ 1.2/літр.

– Скільки коштує долетіти, наприклад, з Києва до Львова?

– Залежить від вертольота. Льотний час в один бік триватиме близько 2,5 годин. З огляду на цифри вище за оренду, вибираєте вертоліт і зможете отримати цифру. Наприклад, якщо це буде вертоліт Robinson R 44, то пальне коштуватиме $ 261.25. Якщо врахувати ще вартість оренди, то загальна сума буде $ 2261,25.

–За який час ви можете перетнути весь Київ?

– Дуже швидко, 5-7 хв.

– Яка ситуація в Україні з посадковими місцями? Чи є де припаркувати таку габаритну техніку?

– Поки є 3-4 робочих вертолітних майданчики у Києві з ангарами, а також приватні майданчики за межами Києва. Розмістити вертоліт є де, щороку кількість майданчиків зростає, і згодом з'явиться досить розвинена інфраструктура.

– На приватні майданчики можна сісти без проблем чи треба заздалегідь домовлятися із власником?

– Оскільки в Україні таких майданчиків мало, тут діє солідарність. Ніколи не стикався у своїй практиці польотів, щоб господар майданчика був проти.

– Чи можна брати пасажирів і на яких умовах?

– Звісно можна. Треба ж ділитися таким чудовим проведенням часу! Пілот з приватною ліцензією має право брати пасажирів на борт без оплати. Якщо хочеться стягувати плату, отже варто отримувати ліцензію комерційного пілота і створювати авіакомпанію.

– Чи треба пасажирам мати страховку?

– Правила цього не вимагають, пасажир вирішує сам.

– Чи бували випадки, коли пасажир передумував летіти через страх?

– Різне бувало. Найчастіше люди із задоволенням літають, але буває, коли людина не готова, наприклад, до шуму (гвинти крутяться з великою швидкістю і шум завжди присутній у салоні) або є страх висоти.

Але ось, наприклад, у мене було кілька випадків, коли я вмовляв політати зі мною людину, яка боїться висоти і зазвичай заходить на борт рейсового літака з жахом (і різними засобами "від страху"), а результатом польоту було повне позбавлення цієї фобії.

– Чи траплялися якісь екстрені ситуації у вашій практиці?

– Один з останніх екстрених випадків стався у Київській області, коли ми з другом летіли рано вранці і піднявся такий туман, що ми були змушені приземлитися в поле через погану видимість і перечекати, поки туман спаде. В сучасних вертольотах є кондиціонер, тому ми з комфортом перечекали цей час.

Був випадок, коли довелося летіти над автомобільною трасою, щоб краще орієнтуватися, бо в "навігації" сіли батарейки.

– Які загалом головні плюси і мінуси використання вертольота могли б виділити?

– Головний плюс вертольота – це можливість злетіти і приземлитися на будь-якому майданчику 20м х 20м (вам не треба їхати до/з аеропорту) і при цьому пересуватися зі швидкістю до 250 км/год, з комфортом, чудовим оглядом і, звісно, із задоволенням від кожної хвилини, проведеної в небі. Мінусів всього два: обмеження польотів за поганої погоди (туман, мокрий сніг, обмерзання), що, на щастя, буває рідко, а також висока вартість польотів.

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