"Не політичний тиск": у МВС назвали причину обшуків в "Українському кіберальянсі"

Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко спростував інформацію про те, що обшуки у громадській організації "Український кіберальянс", які були проведені 25 лютого, пов'язані з політичним тиском.

Про це він заявив виданню "Детектор Медіа". За його словами, йдеться про заяву Одеського аеропорту, яка була скерована в поліцію. Розслідуючи це кримінальне провадження, у поліції з’явилися обґрунтовані підозри вважати, що за місцем цих обшуків можуть знаходитися матеріали, а також інша інформація, яка має значення для розкриття цього кримінального провадження.

"Ми не говорили, що вони підозрювані або обвинувачені. Щоб точно розслідувати, хто влаштував таке втручання в об’єкт критичної інфраструктури треба провести ці слідчі дії. Вони були санкціоновані судом – законно, спокійно", – пояснив він.

Зазначимо, що мова йде про ухвалу суду, у якій зазначається, що дозвіл на обшук у Києві надано через розслідування інциденту від 16 жовтня 2019 року, коли на табло "Міжнародного аеропорту Одеса" з’явилося фото Грети Тунберг з написом "Fuck you Greta".

Обшуки пройшли у рамках кримінального провадження, яке 17 жовтня 2019 року порушив Малиновський відділ поліції в Одесі. Провадження порушене за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, вранці 25 лютого правоохоронці прийшли з обшуками до активістів організації "Український кіберальянс". Зокрема, слідчі дії провели в Олександра Галущенка, Андрія Перевезія та Шона Таунсенда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше правоохоронці влаштували масштабний обшук у КБ "Південне".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram