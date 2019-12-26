Обшуки в адвокатів Equity: до Рябошапки і Труби звернулися із заявою

Асоціація адвокатів України звернулася до Генерального прокурора Руслана Рябошапки, директора ДБР Романа Труби, а також до глав Печерського суду і Вищої ради правосуддя щодо незаконних обшуків в офісі і житлі адвокатів юридичної фірми "EQUITY".

Лист підписаний президентом Асоціації Зоєю Ярош і главою Комітету ААУ щодо захисту прав адвокатів Олексієм Шевчуком, передає пресслужба ААУ. Ознайомитися з повним текстом звернення можна за посиланням.

У повідомленні сказано, що асоціація висловила протест у зв'язку з тим, що українські адвокати все частіше стають об'єктами неправомірних дій правоохоронців, які використовують надані їм повноваження всупереч інтересам служби та цілі розслідування кримінальних проваджень.

pravo.ua

Зокрема, в заяві йдеться про обшуки, які були проведені в суботу 21 грудня 2019 року працівниками Державного бюро розслідувань в офісі АО EQUITY, а також в житлі чотирьох його адвокатів – Віктора Борсука, В'ячеслава Краглевича, Олега Малиневського і Сергія Чуєва.

На думку ААУ, обшуки були неправомірними і у правоохоронних органів не було обгрунтувань для таких дій, оскільки в постанові Печерського районного суду не містилися вказівки і підстави, чому суд і слідчі органи прийшли до висновку про необхідність і можливість проведення обшуків за відповідними адресами.

Асоціація адвокатів України просить чиновників взяти під особистий контроль ситуацію з незаконними обшуками у адвокатів, здійснити належну перевірку дій слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань в Києві, прокурорів прокуратури Київської області і судді Печерського районного суду Києва Сергія Вовка.

Як писав OBOZREVATEL, у Львівській, Івано-Франківській на Рівненській областях виявили злочинне угруповання за участю керівників і представників Держмитслужби України. Проведено близько 40 обшуків.

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