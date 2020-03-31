Обсервація та самоізоляція: що це таке та як рятує від коронавірусу

Кабінет міністрів України ввів жорсткіші карантинні заходи через поширення коронавірусу, згідно з якими українці, які повернулися з-за кордону, тепер зобов'язані перебувати тільки на обсервації, а не на ізоляції, як було дозволено до цього.

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Про те, як діяти у разі, якщо ви повернулися із закордонної поїздки або контактували з хворим, а також у чому різниця між обсервацією та самоізоляцією, пише "24 канал".

Що таке обсервація та коли вона застосовується

Якщо карантин – це спеціальні обмежувальні заходи, які застосовують для запобігання поширенню небезпечних інфекційних хвороб, то обсервація – один із шляхів виходу з нього. Вона передбачає ізоляцію людини, проте не госпіталізацію в медустанову.

Вийти з карантину можна такими шляхами:

дочекатися завершення карантину;

отримати лікування, в разі хвороби;

висловити бажання вийти з карантину шляхом обсервації.

Отже, людина повинна перебувати в обсервації або ж ізоляції рівно на той термін, який характерний для певної хвороби. А в разі коронавірусу інкубаційний період становить 14 днів.

Що таке самоізоляція

Насамперед, самоізоляція передбачає утримання від контакту з іншими людьми для того, щоб зменшити ризик інфікування.

Водночас вона виключає будь-які ситуації, коли людина тісно контактує з іншими (наприклад, близький контакт лицем до лиця на відстані менше, ніж 2 метри, або тривалістю понад 15 хвилин).

Згідно з рекомендаціями Кабміну, якщо ви не впевнені в тому, чи потрібна вам самоізоляція, або не знаєте, до кого звернутися, – зателефонуйте на Урядову гарячу лінію за номером 1545.

Відомо, що на початковій стадії коронавірус має такі ж симптоми, як і інші гострі вірусні захворювання, а визначити його можуть тільки спеціальні тести.

Обов'язково зверніться до лікаря, якщо ви:

протягом останніх 14 днів повернулися з країни, в якій зафіксовані випадки коронавірусу;

спілкувалися з тим, хто контактував із хворими на COVID-19, або з людьми, які повернулися з країн, де лютує вірус.

Додамо, що інкубаційний період – цей час між зараженням і появою клінічних симптомів хвороби. А за даними ВООЗ, термін спостереження за особами, які контактували з пацієнтами з підтвердженою інфекцією, становить 14 днів.

Тому, якщо у вас виникла підозра на наявність коронавірусу, будьте свідомими і дотримуйтеся рекомендацій – це не тільки збереже вам життя, але і не допустить поширення інфекції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, частина українських туристів, які 30 березня близько 2:20 прибули двома рейсами з Балі через Доху (Катар), помістили на обсервацію в готель "Козацький" в самому центрі Києва. Але більшість пасажирів влаштували бунт і відмовилися від примусового карантину, так і залишившись на борту лайнерів.

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