ОБСЄ засікла понад 900 порушень перемир'я на Донбасі

З початку перемир'я на Донбасі, 27 серпня, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 809 порушень режиму припинення вогню.

Як говориться в звіті СММ ОБСЄ від 3 вересня, збройні формування "Л/ДНР" здійснили 741 автоматні черги і постріли, також були помічені два невизначених боєприпаси і 13 освітлювальних ракет на лінії зіткнення.

"Починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в цілому 908 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 1 вересня спостерігачі за допомогою безпілотника виявили поблизу зруйнованого аеропорту "Донецьк" на непідконтрольній території 23 протитанкові міни, які належали бойовикам.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, по безпілотникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ постійно ведуть прицільний вогонь на Донбасі, а камери спостереження ушкоджують або знищують.