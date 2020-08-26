ОБСЄ зафіксувала порушення тиші на Донбасі в День Незалежності

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала шість порушень режиму припинення вогню на Донбасі 24 серпня.

Як говориться в звіті СММ ОБСЄ, в День Незалежності України всі порушення зареєстрували в Донецькій області і жодного в Луганській області.

За попередню добу, 23 серпня, місія не зафіксувала жодного порушення на Донбасі.

"Свобода пересування місії як і раніше обмежувалася, в тому числі на блок-посту збройних формувань біля Оленівки і в пунктах пропуску на кордоні біля непідконтрольних уряду Ізварине та Північного", – йдеться в звіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на Донбасі в результаті обстрілу терористів двоє українських військових отримали осколкові поранення.