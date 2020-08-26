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ОБСЄ зафіксувала порушення тиші на Донбасі в День Незалежності

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
2,2 т.
ОБСЄ зафіксувала порушення тиші на Донбасі

ОБСЄ зафіксувала порушення тиші на Донбасі. censor.net.ua

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала шість порушень режиму припинення вогню на Донбасі 24 серпня.

Як говориться в звіті СММ ОБСЄ, в День Незалежності України всі порушення зареєстрували в Донецькій області і жодного в Луганській області.

За попередню добу, 23 серпня, місія не зафіксувала жодного порушення на Донбасі.

"Свобода пересування місії як і раніше обмежувалася, в тому числі на блок-посту збройних формувань біля Оленівки і в пунктах пропуску на кордоні біля непідконтрольних уряду Ізварине та Північного", – йдеться в звіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на Донбасі в результаті обстрілу терористів двоє українських військових отримали осколкові поранення.

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Війна на ДонбасіОБСЄ
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