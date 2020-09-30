ОБСЄ за добу засікла десятки порушень перемир'я на Донбасі

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
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  • У вівторок, 29 вересня, ОБСЄ зафіксувала 42 порушення

  • Про це йдеться в щоденному звіті місії

  • Більшість з них – у Донецькій області

ОБСЄ за добу засікла десятки порушень перемир'я на Донбасі

За минулу добу, 29 вересня, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 42 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться в щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 232/2020. Відзначається, що 32 з них було помічено в Донецькій області і ще 10 – в Луганській.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 32 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 14 вибухів невизначеного походження", – йдеться в звіті.

Більшість порушень відбулися неподалік Донецької фільтрувальної станції, в тому числі 12 вибухів невизначеного походження і 14 пострілів і черг зі стрілецької зброї і великокаліберного кулемета.

"У Луганській області Місія зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню (постріли зі стрілецької зброї). За оцінкою, вогонь вели в напрямку безпілотного літального апарату (БПЛА) СММ малого радіусу дії, який пролітав на схід від Н. П. Артема", – повідомили в ОБСЄ.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Росії звинуватили Україну в відході від "мінських угод" і заявили про ризик зростання напруженості на Донбасі. Таку думку висловив постійний представник РФ при Організації з безпеки і співпраці в Європі Олександр Лукашевич.

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