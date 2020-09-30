ОБСЄ за добу засікла десятки порушень перемир'я на Донбасі

За минулу добу, 29 вересня, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 42 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться в щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 232/2020. Відзначається, що 32 з них було помічено в Донецькій області і ще 10 – в Луганській.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 32 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 14 вибухів невизначеного походження", – йдеться в звіті.

Більшість порушень відбулися неподалік Донецької фільтрувальної станції, в тому числі 12 вибухів невизначеного походження і 14 пострілів і черг зі стрілецької зброї і великокаліберного кулемета.

"У Луганській області Місія зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню (постріли зі стрілецької зброї). За оцінкою, вогонь вели в напрямку безпілотного літального апарату (БПЛА) СММ малого радіусу дії, який пролітав на схід від Н. П. Артема", – повідомили в ОБСЄ.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Росії звинуватили Україну в відході від "мінських угод" і заявили про ризик зростання напруженості на Донбасі. Таку думку висловив постійний представник РФ при Організації з безпеки і співпраці в Європі Олександр Лукашевич.