На Донбасі перебуває понад 2 тисячі кадрових військових РФ – Україна в ОБСЄ

Для управління незаконними збройними формуваннями на окупованих територіях Донбасу залучено 2,1 тис. кадрових російських військових.

Про це повідомила делегація України в ОБСЄ під час засідання Форуму співпраці з питань безпеки, повідомляє "Укрінформ".

Вони залучені в підрозділах тилу та бойового забезпечення як військові радники та інструктори.

Також, за даними на листопад 2020 року, на території ОРДЛО розміщено 40 одиниць озброєння та військової техніки штатних підрозділів збройних сил РФ, заявили члени української делегації.

Попри оголошене з 27 липня перемир'я, на тимчасово окупованій Росією території Донбасу місія ОБСЄ фіксує постійне переміщення військової техніки та невідомих вантажів через непідконтрольні Україні ділянки кордону.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що спостерігачі ОБСЄ відзначили десятки одиниць озброєння, розміщених із порушенням ліній відведення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.