"Обрушиться гнів Божий": в УПЦ МП залякали наслідками ЛГБТ-маршу в Києві

Настоятель Української православної церкви (МП) митрополит Онуфрій закликав владу Києва не допустити проведення ЛГБТ-маршу (КиївПрайд) в столиці, оскільки це викличе гнів Божий.

Про це сказано в його заяві, оприлюдненій прес-службою УПЦ МП.

"Ми поважаємо світогляди та інтереси інших людей. Проте вони не повинні пропагувати гріховні збочення. Неприпустимо урівнювати гріх із дарованою Богом свободою. А тому, відчуваючи відповідальність перед Богом і людьми, турбуючись про сучасне та майбутнє покоління, звертаємось до вас, шановні можновладці, з проханням не допустити проведення у столиці нашої держави — м. Києві, маршу представників ЛГБТ-спільнот", - йдеться в зверненні.

Митрополит підкреслює, що "Священне Писання рішуче засуджує содомський гріх та будь-які інші протиприродні відхилення".

"Проведення подібних заходів — це публічна та відверта пропаганда гріха, зокрема статевих збочень. Це може завдати непоправної шкоди чистим серцям і душам наших дітей та, більше того — накликати гнів Божий на Українську землю, на якій і без того вже кілька років поспіль проливається невинна кров українців", - сказано в заяві.

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У зв'язку з проведенням ЛГБТ-маршу УПЦ МП 17 червня планує здійснити в Києві "молебень за збереження християнських сімейних цінностей і про дарування миру Україні".

Нагадаємо, "Марш рівності" запланований в Києві на 17 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 травня в Запоріжжі невідомий напав на учасників "Райдужного флешмобу" у Запорізької міської ради, кинувши петарду. В результаті постраждала одна людина.