''Ображала сина і дружину'': український блогер виправдався за напад на дівчину

Івано-Франківський блогер Ігор Пустовіт визнав, що нещодавно напав на дівчину, проте заявив, що зробив це у відповідь на тривалий буллінг та образи на адресу своєї родини.

Про це він повідомив на сторінці у Facebook. Пустовіт розповів, що дівчина, про яку йде мова, — блогер Юлія Стасюк. Раніше вона була фанаткою його дружини і навіть створила співтовариство у соцмережі для перекладу її постів російською мовою нібито для розширення аудиторії.

"Коли дружина пояснила їй, що ми вдячні, але нам це не потрібно, Юлія моментально перейшла в "табір" ображених, на інтернет-просторах їх називають хейтерами", — написав Пустовіт.

Новини У Запоріжжі бездомний облив молоду дівчину кислотою

Ігор Пустовіт із дружиною facebook.com/ipoustovit

За його словами, саме після цього блогерша почала "цькування" його сім'ї в інтернеті.

"Я терпів це більше року, намагався врегулювати це і простим спілкуванням, і через інститути, і через поліцію, але не допомагало нічого... Терпець увірвався, коли вона спочатку написала чергове повідомлення-припущення про нетрадиційну орієнтацію мого дворічного сина, а через деякий час ще й запостила фото вагітної дружини з підписом "вона померає", — розповів він.

Скріншоти повідомлень Стасюк Юлії про блогера і його сім'ю facebook.com/ipoustovit

Скріншоти повідомлень Стасюк Юлії про блогера і його сім'ю facebook.com/ipoustovit

У той день він і прийшов на місце роботи дівчини, "двічі смикнув її за волосся і двічі підкреслив, що я більше цього терпіти не буду і їй слід видалити ту групу й припинити буллінг моєї сім'ї".

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Росії побили вокалістку популярного гурту. За даними ЗМІ, у співачки відбулася сварка із сусідами.