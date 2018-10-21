МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

''Ображала сина і дружину'': український блогер виправдався за напад на дівчину

5.7тЧитати матеріал російською

Івано-Франківський блогер Ігор Пустовіт визнав, що нещодавно напав на дівчину, проте заявив, що зробив це у відповідь на тривалий буллінг та образи на адресу своєї родини.

Про це він повідомив на сторінці у Facebook. Пустовіт розповів, що дівчина, про яку йде мова, — блогер Юлія Стасюк. Раніше вона була фанаткою його дружини і навіть створила співтовариство у соцмережі для перекладу її постів російською мовою нібито для розширення аудиторії.

"Коли дружина пояснила їй, що ми вдячні, але нам це не потрібно, Юлія моментально перейшла в "табір" ображених, на інтернет-просторах їх називають хейтерами", — написав Пустовіт.

Новини
У Запоріжжі бездомний облив молоду дівчину кислотою
''Ображала сина і дружину'': український блогер виправдався за напад на дівчину

Ігор Пустовіт із дружиною

facebook.com/ipoustovit

За його словами, саме після цього блогерша почала "цькування" його сім'ї в інтернеті.

"Я терпів це більше року, намагався врегулювати це і простим спілкуванням, і через інститути, і через поліцію, але не допомагало нічого... Терпець увірвався, коли вона спочатку написала чергове повідомлення-припущення про нетрадиційну орієнтацію мого дворічного сина, а через деякий час ще й запостила фото вагітної дружини з підписом "вона померає", — розповів він.

Новини
Цькування у школі: Рада зробила перший крок у боротьбі з буллінгом
Скріншоти повідомлень Стасюк Юлії про блогера і його сім'ю

Скріншоти повідомлень Стасюк Юлії про блогера і його сім'ю

facebook.com/ipoustovit

Скріншоти повідомлень Стасюк Юлії про блогера і його сім'ю

Скріншоти повідомлень Стасюк Юлії про блогера і його сім'ю

facebook.com/ipoustovit

У той день він і прийшов на місце роботи дівчини, "двічі смикнув її за волосся і двічі підкреслив, що я більше цього терпіти не буду і їй слід видалити ту групу й припинити буллінг моєї сім'ї".

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Росії побили вокалістку популярного гурту. За даними ЗМІ, у співачки відбулася сварка із сусідами.

Місце
УкраїнаІвано-Франківськ
Об'єкти
напад на жінкусоцмережі
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
4
Смішно
17
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Воевать с женщинами и детьми, это всё на что способны окраинцы! Шёл бы лучше Крым "освобождать".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги