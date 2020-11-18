Образ ветерана війни – це відтворена у свідомості людини сукупність рис на підставі інформації про вигляд, вчинки, моральні якості, діяльність, умови та особливості життя ветерана війни, який боровся за державні національні інтереси, безпеку та територіальну цілісність України, ризикуючи своїм життям і здоров’ям. Думаю, що всім зрозуміло, чому в умовах тимчасової окупації частини українських територій Донбасу і Криму, а також небезпеки розв’язання широкомасштабного конфлікту, необхідно зайнялася системною політикою з формування позитивного сприйняття суспільством ветерана війни як взірця героїзму і патріотизму.

З метою створення у суспільстві нетерпимості до тимчасових територіальних втрат, формування серед молоді та дорослих почуття готовності до захисту Вітчизни від можливої зовнішньої агресії, дуже важливим стає питання підняття рівня національно-патріотичної свідомості населення при активному залученні ветеранів війни до цього процесу. Таким чином, йде процес формування позитивного образу ветерана у суспільстві та, що особливо важливо, відповідність ветерана цьому образу. Дуже актуальним є залучення ветеранів війни до процесу шкільного та позашкільного національно-патріотичного виховання молоді. Вже ближчим часом очікується введення в експлуатацію Національного військового меморіального кладовища, відкриття Меморіалу світлої пам’яті загиблих захисників України, а також поховання ветеранів війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною відповідно до уніфікованого державного ритуалу. Ці важливі речі створюють системність у військово-патріотичній роботі та розуміння суспільством її особливого місця і важливості.

Надто важливою залишається також тема реінтеграції ветеранів у суспільство, що передбачає створення можливостей щодо здобуття ними освіти, здійснення професійного розвитку, зміни військової кар’єри на цивільну, активної само зайнятості, відкриття та ведення власного бізнесу. Тому на базі Мінветеранів планується формування майданчика для координації дій ветеранської спільноти, організацій громадянського суспільства щодо вироблення та дієвої реалізації політики повної адаптації ветеранів. Окремо передбачається залучення ветеранів до організації територіальної оборони держави, як важливої ланки усієї системи національної безпеки.

З початком збройної агресії РФ, частина населення, консолідуючись навколо спільних цінностей, стала на захист незалежності, суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. В результаті сотні тисяч людей пройшли через бойові дії та отримали один із статусів ветерана війни. Безумовно, вони заслуговують на гідне ставлення і шану від суспільства. В той же час, незважаючи на неоціненний внесок українських захисників, у суспільстві відбувається формування упередженого ставлення до ветеранів війни через висвітлення окремих негативних вчинків і замовчування позитивних подій. Результатом цих процесів стало певне дистанціювання деяких членів суспільства від ветеранів війни та інколи проявлення зневаги до них. Ці негативні явища підсилюються заходами інформаційної агресії проти України та її захисників. Відчуття упередженого, несправедливого ставлення суспільства до ветеранів війни, перешкоджає їх реінтеграції до мирного життя, створює умови для поглиблення їхніх проблем і перешкоджає реалізації ефективної політики у сфері соціального захисту, зокрема, при забезпеченні їх психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, зайнятості, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.

Розв’язання проблеми вбачається шляхом формування та підтримки позитивного образу ветерана війни, розроблення державних і громадських заходів з інформаційної безпеки, спрямованих на запобігання негативним наслідкам впливу інформаційної війни та розвиток критичного мислення у сфері формування і підтримки позитивного образу ветерана війни, його популяризації в засобах масової інформації. Тут дуже важливим може бути розвиток патріотичних настроїв у населення, зменшення ризиків виникнення конфліктів в громадах через протистояння з ветеранами війни. При цьому, покращення економічної ситуації в країні через повернення до активного життя, виробничої діяльності частини працездатного населення – ветеранів війни, допоможе посиленню національної безпеки та оборони країни через розуміння і повагу до захисників, буде підтримувати прагнення суспільства до виконання священного конституційного обов’язку у справі захисту Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності.