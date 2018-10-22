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ObozTV: допоможіть зробити наш канал доступним усім

3.4тЧитати матеріал російською

Редакція OBOZREVATEL звертається до читачів сайту та глядачів із проханням допомогти оцінити якість доступу до ObozTV.

Пропонуємо вам відповісти на кілька запитань. Це займе лише хвилину.

Дивитися ObozTV можна:

  • Через супутник Amos-7, 4W

  • Технічні вимоги до обладнання:

  • Тарілка діаметром від 0,6 м з LNB конвертером із горизонтальною поляризацією

  • Ресивер, що підтримує формат DVB-S і компресію MPEG2

  • Технічні параметри для налаштування сигналу:

  • Супутник: Amos-7, 4W

  • Частота прийому: 12, 410 МГц;

  • Модуляція: QPSK (кодування FEC ⅞)

  • Символьна швидкість (SR): 20,833 Мсимв / с

  • Поляризація: H (горизонтальна)

  • У телевізійній кабельній мережі "Воля-Кабель"

  • Цифрове кабельне ТБ

  • Для підключення каналу ObozTV необхідно у меню ресивера вибрати пункт "Налаштування" і заново відрегулювати каналів, згідно із інструкцією, у ручному режимі вказавши відповідні частоту й модуляцію. Перелік частот і модуляцій у містах вказані тут

  • Аналогове ТБ

  • Для налаштування каналу ObozTV треба знати частоту його мовлення у мережі вашого міста. Цю інформацію ви можете знайти тут

  • У телевізійній кабельній мережі "Triolan"

  • Інформацію про налаштування ви можете знайти на сайті мережі "Triolan" (http://triolan.tv/ua/equipment)

  • У всіх телевізійних пакетах Megogo.net, OLL.tv, Диван ТВ, Трініті, You TV і STARCARDS

  • Виберіть розділ TV ( "Телебачення") і знайдіть у ньому ObozTV

  • У мережах кабельних і IPTV операторів.

Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Ну , что же......Удалили мой коммент про ольгинских троллей....Вполне ожидаемая реакция пророссийского сайта.....Во всяком случае- это моё мнение....
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Tinin Alex
Tinin Alex
Я придумал лозунг для ОБОЗа - Впусти Помойку в каждый дом!!! Ты посмотри помойка на своих блогеров.Фашики, Педики, Рогули, Бендеровцы.и Бабченко))))))))
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Daks Viktor
Daks Viktor
Якщо ви будете повністю проукраїнськими, тоді вас буде цікаво дивитись.
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