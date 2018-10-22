ObozTV: допоможіть зробити наш канал доступним усім

Редакція OBOZREVATEL звертається до читачів сайту та глядачів із проханням допомогти оцінити якість доступу до ObozTV.
Пропонуємо вам відповісти на кілька запитань. Це займе лише хвилину.
Дивитися ObozTV можна:
Через супутник Amos-7, 4W
Технічні вимоги до обладнання:
Тарілка діаметром від 0,6 м з LNB конвертером із горизонтальною поляризацією
Ресивер, що підтримує формат DVB-S і компресію MPEG2
Технічні параметри для налаштування сигналу:
Супутник: Amos-7, 4W
Частота прийому: 12, 410 МГц;
Модуляція: QPSK (кодування FEC ⅞)
Символьна швидкість (SR): 20,833 Мсимв / с
Поляризація: H (горизонтальна)
У телевізійній кабельній мережі "Воля-Кабель"
Цифрове кабельне ТБ
Для підключення каналу ObozTV необхідно у меню ресивера вибрати пункт "Налаштування" і заново відрегулювати каналів, згідно із інструкцією, у ручному режимі вказавши відповідні частоту й модуляцію. Перелік частот і модуляцій у містах вказані тут
Аналогове ТБ
Для налаштування каналу ObozTV треба знати частоту його мовлення у мережі вашого міста. Цю інформацію ви можете знайти тут
У телевізійній кабельній мережі "Triolan"
Інформацію про налаштування ви можете знайти на сайті мережі "Triolan" (http://triolan.tv/ua/equipment)
У всіх телевізійних пакетах Megogo.net, OLL.tv, Диван ТВ, Трініті, You TV і STARCARDS
Виберіть розділ TV ( "Телебачення") і знайдіть у ньому ObozTV
У мережах кабельних і IPTV операторів.