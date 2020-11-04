Obozrevatel зібрав промокоди найкращих інтернет-магазинів: де вийде заощадити

Марина Погорілко Суспільство 13:24, 4.11.2020 Оновлено: 13:24, 4.11.2020

Промокод – це відмінна можливість заощадити. Він являє собою комбінацію символів, яка дає певні бонуси покупцям. За допомогою промокодів ви отримуєте додаткову знижку в інтернет-магазинах.

Цього тижня в розділі Промокоди представлені найвигідніші знижкові пропозиції:

1. Aliexpress діє знижка тільки до 11.11 на техніку і гаджети до 80%

2. Answear можна придбати жіноче сезонне взуття за пів ціни від різних брендів

3. Chicco діє знижка до 80% на дитяче взуття та одяг

4. Lotto в розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 15% на весь асортимент товарів

5. Yves Rocher можна придбати будь-яку туш за ціною 249 гривень, акція діє до кінця листопада

6. Book24 діє знижка 40% на книги видавництв Альпіна, МІФ і Livebook

7. MOYO діють знижки до 40% на планшети Samsung

8. Eobuv у розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 250 гривень на першу покупку в інтернет-магазині Eobuv

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