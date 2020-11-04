Obozrevatel зібрав промокоди найкращих інтернет-магазинів: де вийде заощадити
Промокод – це відмінна можливість заощадити. Він являє собою комбінацію символів, яка дає певні бонуси покупцям. За допомогою промокодів ви отримуєте додаткову знижку в інтернет-магазинах.
Цього тижня в розділі Промокоди представлені найвигідніші знижкові пропозиції:
1. Aliexpress діє знижка тільки до 11.11 на техніку і гаджети до 80%
2. Answear можна придбати жіноче сезонне взуття за пів ціни від різних брендів
3. Chicco діє знижка до 80% на дитяче взуття та одяг
4. Lotto в розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 15% на весь асортимент товарів
5. Yves Rocher можна придбати будь-яку туш за ціною 249 гривень, акція діє до кінця листопада
6. Book24 діє знижка 40% на книги видавництв Альпіна, МІФ і Livebook
7. MOYO діють знижки до 40% на планшети Samsung
8. Eobuv у розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 250 гривень на першу покупку в інтернет-магазині Eobuv