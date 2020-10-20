OBOZREVATEL зібрав покрокову інструкцію для охочих почати свій проєкт в інтернеті

Гліб Іванов Суспільство 19:30, 20.10.2020 Оновлено: 19:35, 20.10.2020

Любі друзі! Ви працюєте за фахом? Ви працюєте за покликанням? Вашу роботу шанують по заслузі?

Якщо ви на всі три питання відповіли "Так", значить ви в переважній меншості.

Згідно з дослідженням HeadHunter, більше половини опитаних хочуть змінити сферу діяльності або отримати додаткову, але відкладали навчання. Через лінь або зайнятість.

Діти і дорослі змушені сидіти вдома. Ті, хто не хоче витрачати час даремно на перегляд серіалів, почали вчитися!

Ну ось – відмазок у тебе більше немає! Давай, вчися!

Тепер питання – чому і як вчитися? Потрібні професії, які вони? Попит на фахівців змінюється, як моделі смартфонів!

У коронавірусному 2020 році виявилося, що потрібні медики-лаборанти і фізіотерапевти, ветеринари і вчителі! І в 2021 теж!

Не очікували, правда?

Ось топ-10 актуальних професій за результатами аналізу світової економіки, зробленим провідною міжнародною тренінговою компанією Guthrie-Jensen:

  • Аналітики даних

  • Медичні фахівці

  • Фахівці з продажу

  • Клієнтські менеджери

  • Консультанти з менеджменту

  • Розробники ПЗ і програмісти

  • Ветеринари

  • Творці і дизайнери продуктів

  • Вчителі, репетитори, тренери

  • Бухгалтери та аудитори.

У нашій країні список виглядає трохи інакше:

  • Автомеханік

  • Адміністратор баз даних

  • Графічний дизайнер

  • Косметолог

  • Лаборант-хімік

  • Майстер декоративних робіт

  • Столяр-тесля

  • Метролог

  • Механік

  • Робототехнік

Про що говорять ці дані? Сфера продажів перспективна, хороші продавці завжди і скрізь потрібні. Затребувані робітники і виробничі професії. Ну і сфера інформаційних технологій продовжує розвиватися. Діджіталізацію економіки ніхто не відміняв!

А тепер ухвалюйте рішення і починайте вчитися новій професії, яка буде вас годувати! А якщо ви володієте знаннями в якійсь перспективній галузі, то вам і карти в руки – починайте вчити інших!

До речі, для тих, хто хоче почати свій проєкт в інтернеті є цінний подарунок – покрокова інструкція. Це результат масштабного дослідження, яке наша команда провела, аналізуючи секрети успіху онлайн-навчання. Це цікаво і дуже корисно, якщо ви хочете уникнути помилок і непотрібних витрат часу і ресурсів.

НАТИСНІТЬ ТУТ, щоб отримати його!

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