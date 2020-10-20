OBOZREVATEL зібрав покрокову інструкцію для охочих почати свій проєкт в інтернеті
Любі друзі! Ви працюєте за фахом? Ви працюєте за покликанням? Вашу роботу шанують по заслузі?
Якщо ви на всі три питання відповіли "Так", значить ви в переважній меншості.
Згідно з дослідженням HeadHunter, більше половини опитаних хочуть змінити сферу діяльності або отримати додаткову, але відкладали навчання. Через лінь або зайнятість.
Діти і дорослі змушені сидіти вдома. Ті, хто не хоче витрачати час даремно на перегляд серіалів, почали вчитися!
Ну ось – відмазок у тебе більше немає! Давай, вчися!
Тепер питання – чому і як вчитися? Потрібні професії, які вони? Попит на фахівців змінюється, як моделі смартфонів!
У коронавірусному 2020 році виявилося, що потрібні медики-лаборанти і фізіотерапевти, ветеринари і вчителі! І в 2021 теж!
Не очікували, правда?
Ось топ-10 актуальних професій за результатами аналізу світової економіки, зробленим провідною міжнародною тренінговою компанією Guthrie-Jensen:
Аналітики даних
Медичні фахівці
Фахівці з продажу
Клієнтські менеджери
Консультанти з менеджменту
Розробники ПЗ і програмісти
Ветеринари
Творці і дизайнери продуктів
Вчителі, репетитори, тренери
Бухгалтери та аудитори.
У нашій країні список виглядає трохи інакше:
Автомеханік
Адміністратор баз даних
Графічний дизайнер
Косметолог
Лаборант-хімік
Майстер декоративних робіт
Столяр-тесля
Метролог
Механік
Робототехнік
Про що говорять ці дані? Сфера продажів перспективна, хороші продавці завжди і скрізь потрібні. Затребувані робітники і виробничі професії. Ну і сфера інформаційних технологій продовжує розвиватися. Діджіталізацію економіки ніхто не відміняв!
А тепер ухвалюйте рішення і починайте вчитися новій професії, яка буде вас годувати! А якщо ви володієте знаннями в якійсь перспективній галузі, то вам і карти в руки – починайте вчити інших!
До речі, для тих, хто хоче почати свій проєкт в інтернеті є цінний подарунок – покрокова інструкція. Це результат масштабного дослідження, яке наша команда провела, аналізуючи секрети успіху онлайн-навчання. Це цікаво і дуже корисно, якщо ви хочете уникнути помилок і непотрібних витрат часу і ресурсів.
НАТИСНІТЬ ТУТ, щоб отримати його!