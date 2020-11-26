OBOZREVATEL зібрав найкращі знижки Чорної п'ятниці

Головна подія для любителів шопінгу цього тижня – безумовно Чорна п'ятница.

Ця подія у більшості з нас асоціюється з тотальними розпродажами і величезними знижками. Чи справді це так і як навчитися економити в інші дні – давайте швидше розбиратися.

З цього понеділка в інтернет-магазинах техніки й електроніки вже стартував період знижок і довгоочікувані гаджети можна придбати зі знижкою до 80%.

– У Фокстроті діють знижки на ноутбуки, телевізори, велику побутову техніку, мобільні телефони до 70%. Акція активна до 29 листопада.

– В Stylus діють знижки до 50% на найпопулярніші товари: техніку Apple, смарт-годинник, фітнес-браслети, аксесуари для телефону – розпродаж діє до кінця листопада.

– Ельдорадо радує знижками до 70% на техніку для краси, планшети, кавомашини, ноутбуки та комп'ютери

Більшість дитячих магазинів влаштували розпродаж до 60% на дитячі іграшки, демісезонну колекцію одягу.

– Antoshka радує знижками до 40% на дитяче взуття, комбінезони та теплі светри.

– У Chicco діє сейл на дитячі іграшки, автокрісла, коляски до 35%

– Будинок Іграшок дарує 25% знижки на дитячі прикраси зі срібла бренду Uma & Umi

Не залишилися байдужими також магазини одягу та косметики. Наприклад, в Intertop діє до 60% дисконту на жіноче, чоловіче, дитяче взуття та одяг.

А для любителів продукції Iherb ми даруємо промокод на додаткову знижку 12%, можна знайти в розділі і використати до кінця листопада.