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OBOZREVATEL випустив журнал: зустрічайте перший номер

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OBOZREVATEL вирішив видавати власний журнал і представив перший номер друкованого видання.

Його відрізняє принципово новий формат подачі інформації. Візуальна концепція дозволяє зрозуміло і цікаво розповісти про найбільш важливі теми.

Для соціально-політичних матеріалів редакція журналу OBOZREVATEL вирішила використовувати всі переваги пояснювальній журналістики.

OBOZREVATEL випустив журнал: зустрічайте перший номер

Розважальний контент поданий не тільки через опис трендів та життя зірок, а й розповідає про такі важливі теми, як здоров'я, секс, психологія.

Нагадаємо, 26 листопада 2018 року сайт встановив новий рекорд серед українських інтернет-ЗМІ, показавши найвищу цифру за день - 2,15 мільйона користувачів за даними Google Analytics.

Дорогі читачі, спасибі за натхнення і віру в наші сили! Шукайте перший номер журналу в своєму місті!

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Місце
Україна
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