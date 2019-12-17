Інтернет-видання OBOZREVATEL очолило рейтинг популярності серед новинних ЗМІ за підсумками листопада 2019 року.

Про це свідчать дані, що агрегуються платформою контент-маркетингу PRNEWS.io і SimilarWeb, передає sostav.ua. Загальна кількість переглядів на сторінках OBOZREVATEL склала 39,5 мільйонів.

До слова, видання не залишило шансів найближчому конкуренту і випередило його практично на 20 мільйонів переглядів.

OBOZREVATEL став абсолютним лідером серед новинних ЗМІ України

У дослідженні трафіку брали участь сайти, на які користувачі заходили не менше 20 мільйонів разів на місяць. У топ-10 рейтингу потрапили також видання "Сегодня", "Знай.ua", "Цензор.НЕТ", "ТСН", "auto.ria", "РБК-Україна", "Корреспондент", "24 канал", "Факти".

OBOZREVATEL став лідером серед новинних ЗМІ України за листопад 2019 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сайт встановив нові рекорди з відвідуваності. Так, за 2 травня видання відвідали понад 2,7 млн унікальних користувачів.

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