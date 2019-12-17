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17 грудня • оновлено в 14:22
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OBOZREVATEL став абсолютним лідером серед новинних ЗМІ України

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Інтернет-видання OBOZREVATEL очолило рейтинг популярності серед новинних ЗМІ за підсумками листопада 2019 року.

Про це свідчать дані, що агрегуються платформою контент-маркетингу PRNEWS.io і SimilarWeb, передає sostav.ua. Загальна кількість переглядів на сторінках OBOZREVATEL склала 39,5 мільйонів.

До слова, видання не залишило шансів найближчому конкуренту і випередило його практично на 20 мільйонів переглядів.

OBOZREVATEL став абсолютним лідером серед новинних ЗМІ України

OBOZREVATEL став абсолютним лідером серед новинних ЗМІ України

Новини
OBOZREVATEL став найкращим за трафіком серед ЗМІ України у вересні - Gemius

У дослідженні трафіку брали участь сайти, на які користувачі заходили не менше 20 мільйонів разів на місяць. У топ-10 рейтингу потрапили також видання "Сегодня", "Знай.ua", "Цензор.НЕТ", "ТСН", "auto.ria", "РБК-Україна", "Корреспондент", "24 канал", "Факти".

OBOZREVATEL став лідером серед новинних ЗМІ України за листопад 2019 року

OBOZREVATEL став лідером серед новинних ЗМІ України за листопад 2019 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сайт встановив нові рекорди з відвідуваності. Так, за 2 травня видання відвідали понад 2,7 млн унікальних користувачів.

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Автор
Гліб Іванов
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ещё не Камеди но уже не Аншлаг)
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