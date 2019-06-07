OBOZREVATEL "рве" Instagram і конкурентів: оновлено рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів

Інтернет-видання OBOZREVATEL займає 11 місце за популярністю в Україні серед усіх сайтів за підсумками травня 2019 року.

Такі дані опублікував Kantar TNS CMeter. Як і в квітні, OBOZREVATEL зафіксувався на 11-й позиції, однак зі зростанням охоплення з 7,3 до з 9,4 млн користувачів.

При цьому видання не залишило жодних шансів найближчому переслідувачу і одній з найпопулярніших соцмереж Instagram - розрив становить майже 2 млн.

Новини OBOZREVATEL встановив новий рекорд із відвідуваності

У топ-25 потрапили також ще три інтернет-видання: "24 канал", "РБК-Україна" і "Сегодня". Однак всі вони йдуть слідом за OBOZREVATEL з колосальним відривом.

Трійка лідерів залишається незмінною: Google, Youtube, Facebook, охоплення яких становить від 15 до 22 млн користувачів.

Топ-25 сайтів в Україні у травні tns-ua.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сайт встановив нові рекорди по відвідуваності. Так, за 2 травня видання відвідали понад 2,7 млн унікальних користувачів.

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