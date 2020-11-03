Obozrevatel розповів, як "ковідну" зиму провести з користю для себе

2020 рік чим ближче до кінця, тим більше нагадує передвістя Апокаліпсису – чи то зомбі нападуть, чи то Білі Ходаки з "Гри престолів" (смайл)!

Епідемія коронавірусу, економічна криза, політичні і військові конфлікти по всьому світу – відсидітися не вдасться! Причому у всіх країнах, навіть тих, які вважалися оплотом стабільності і благополуччя. Що ж робити, як звичайній людині протистояти глобальним загрозам? Рятуючи не світ, а добробут своєї сім'ї?

Світ уже не буде колишнім! Можна довго міркувати й сперечатися про причини того, що відбувається, але історія не має умовного способу: потрібно прийняти реальність.

Якщо світ навколо змінюється (причому не в кращу сторону) – потрібно реагувати! Вилазьте з теплої ванни – будинок починає валитися. І чим далі, тим швидше!

500 000 000, тобто ¼ всього працездатного населення втратили роботу і це тільки початок! Ці страшні цифри наводить Міжнародна організація праці (ILO). Годувати сім'ю, вчити дітей, опікати хворих і людей похилого віку – буде проблемою для мільярдів людей!

Одночасно буде знецінюватися праця, багато професій вже зараз стають неактуальними – туристичні оператори, офіціанти, касири, стюардеси, операціоністи, бухгалтери і тисячі інших. Скорочується зайнятість у будівництві і виробництві через загальне падіння економіки і купівельної спроможності. Торгово-промислова палата України повідомляє, що закрилося 700 тисяч мінімальних підприємств у секторі послуг, це близько 4 млн безробітних, переважно жінок!

Чи є світло в кінці тунелю?

1. Людство не раз переживало темні часи! Оскільки в нашу епоху всі процеси значно прискорюються, то й одужання після хвороби займе не століття, а рік-два.

2. Провідні економісти сперечаються: на яку букву латинського алфавіту більше схожий графік світової економіки під час кризи Covid19 – V? – U? – W? – L?

Виявилося – К!

Керівники Generali CEE Holding, Allianz Global Investors, TS Lombard, Saxo Bank і багатьох інших авторитетних організацій під час недавнього міжнародного форуму запропонували використовувати букву – К! Це гарна буква, вона є і в латинському алфавіті, і в кирилиці! Вона показує, що в нашу епоху, з фантастичним розвитком науково-технічного прогресу, навіть під час глобального падіння економіки в деяких секторах "усе погано", а в інших все відмінно – вони ростуть і багатіють!

Ваше завдання – потрапити в ВЕРХНЮ ЧАСТИНУ "К"!

Для цього потрібно – вчитися і перевчатися! А якщо є здатність і знання – вчити інших.

Перегляньте свою діяльність – все влаштовує? Чи є перспектива у професії? Яку спеціальність ви хотіли б освоїти?

Які вакансії зараз актуальні, де добре платять? Які професії будуть потрібні через 5-10 років?

Колись наші предки з настанням зимових холодів і закінченням роботи в полі, сидячи вдома, вчилися самі і вчили дітей нехитрим ремеслам, виробам. Вчили читати і писати, рахувати, варити обід і шити одяг, лагодити інвентар та упряж.

Щоб навесні, коли прийде час зайнятися важкими польовими роботами, не витрачати сили і час. А хтось, проявивши здібності і тягу до знань, продовжував вчитися, ставав освіченою людиною. Робив кар'єру, був вченим або професіоналом. Прочитайте біографії Ломоносова, Ньютона, Канта, Менделя, Резерфорда, Флемінга, Едісона – дуже мотивує!

Якщо в минулі століття люди примудрилися стати великими вченими, виростаючи на фермі, зараз тільки лінь може перешкодити здобути освіту будь-якого рівня і напрямку. Кожному доступні онлайн-курси в будь-якій галузі знань із різних джерел – від MIT і Гарварду, до освітніх платформ і шкіл. Є маса індивідуальних навчальних марафонів – від кулінарії до вищої математики для студентів. Хто повірив у свої сили і знання – почали навчати інших, благо, зараз це не складно. У багатьох це стало основним заняттям – адже найпростіший онлайн-курс дає дохід від 500 доларів на місяць за 5-10 занять! Якщо курс правильно складений і дає дійсно цінні знання та навички, він легко відбивається за місяць-два після його закінчення.

Звичайно, як і будь-якій новій справі, потрібно навчитися мистецтву створення і запуску онлайн-проєкту, не робити помилок під час його "продажу". Є перевірені часом і досвідом рецепти успішного інтернет-проєкту. Масштабні дослідження призвели до створення покрокової інструкції, де ці секрети розкрито. НАТИСНІТЬ ТУТ! і отримаєте її в подарунок.