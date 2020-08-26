OBOZREVATEL пропонує список найвигідніших пропозицій в онлайн-магазинах: знижки до 95%

Гліб Іванов Суспільство 15:48, 26.08.2020

Он-лайн шопінг стане більш вигідним, якщо використовувати купони і промокоди. У розділі Промокоди OBOZREVATEL щотижня оновлює інформацію про актуальні знижкові пропозицї і поповнює перелік інтернет-магазинів, де можна зробити покупки:

  • Aliexpress – можна знайти промокод на додаткову знижку 7 доларів при замовленні на суму від 50 доларів

  • Iherb – діє знижка до 15% на обрані товари

  • Фокстрот – діє до 35% знижки на великий асортимент техніки

  • Chicco – в розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 150 гривень при замовленні на суму від 1500 гривень

  • Farvater – діє знижка 3% на покупку будь-якого туру

  • Answear – до 60% дисконту на спортивне взуття для жінок

  • Ельдорадо – до 75% дисконту на акційну техніку: фінтес-браслети, гаджети, холодильники і багато іншого

  • Joom – до 95% знижки на товари для садівництва

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Забужко: влада збиралася "обнулити" Україну, але нас не так легко завалити

"Динамо" Луческу виграло Суперкубок України, обігравши "Шахтар"

У Львові побили провокатора з бази "Миротворця", який ображав воїнів АТО. Відео

Кабмін підвищив зарплати співробітникам Верховної Ради

Більшість кримчан чекають не на воду, а на звільнення від окупантів