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OBOZREVATEL пропонує список найвигідніших пропозицій в онлайн-магазинах: знижки до 95%

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Суспільство
1,2 т.
OBOZREVATEL пропонує список найвигідніших пропозицій в онлайн-магазинах: знижки до 95%

Шопінг під час карантину. Фото: Мир 24

Он-лайн шопінг стане більш вигідним, якщо використовувати купони і промокоди. У розділі Промокоди OBOZREVATEL щотижня оновлює інформацію про актуальні знижкові пропозицї і поповнює перелік інтернет-магазинів, де можна зробити покупки:

  • Aliexpress – можна знайти промокод на додаткову знижку 7 доларів при замовленні на суму від 50 доларів

  • Iherb – діє знижка до 15% на обрані товари

  • Фокстрот – діє до 35% знижки на великий асортимент техніки

  • Chicco – в розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 150 гривень при замовленні на суму від 1500 гривень

  • Farvater – діє знижка 3% на покупку будь-якого туру

  • Answear – до 60% дисконту на спортивне взуття для жінок

  • Ельдорадо – до 75% дисконту на акційну техніку: фінтес-браслети, гаджети, холодильники і багато іншого

  • Joom – до 95% знижки на товари для садівництва

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