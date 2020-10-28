Obozrevatel підготував поради, як розпізнати якісний онлайн-курс

На ринку величезна кількість онлайн-курсів. Практично на будь-яку тему їх кілька – як у супермаркеті! Але якщо ви купуєте йогурт, ви впевнені, що його склад зазначено на етикетці. У випадку з онлайн-курсами такої впевненості немає.

Як говорили у відомій рекламі – "Не кожен йогурт однаково корисний!". Ви ризикуєте витратити час, гроші й отримати неякісний або небезпечний ефект!

Будь-який "хайп" притягує нечистих на руку, непорядних ділків – там, де натовп і черга, простіше поцупити гаманець. На жаль, це стосується й онлайн-навчання. Стикаючись з неякісним дистанційним навчанням, багато хто ставиться з недовірою до цього методу і діляться своєю думкою з іншими.

Як же визначити, що всередині, за маркетинговою оболонкою?

Для початку, ви повинні самі визначитися, який курс вам потрібен, якого результату чекаєте. Звідси вибирайте формат курсу, його тривалість і вартість.

Синхронний (у режимі реального часу) – це вебінари, інтерактивний контент. Він зазвичай дорожче, оскільки вимагає фахівців технічної підтримки і присутності викладача в режимі реального часу. Також і від вас буде потрібно встигати до певного терміну. Такий формат дає додаткові стимули, соціальну мотивацію, змагання. Але якщо ви пропускаєте заняття, не готуєтеся до них, будьте готові до того, що ваші гроші і час витрачені даремно, і звинувачувати потрібно тільки себе!

Асинхронний формат дистанційного навчання – це фактично покупка навчальних матеріалів. Ви можете займатися коли зручно, робити паузи і повертатися до навчання після відпустки. Але для цього методу потрібна самодисципліна і гарна мотивація.

Важливо, що на якісних платформах доступ до навчальних матеріалів зберігається і після закінчення навчання і регулярно оновлюється за будь-якого формату.

Можна вивчити відгуки, поки в сфері освіти немає поширеної практики купівлі позитивних коментарів, як у торгівлі. Але і довіряти 100% їм не можна – тим більше, що критерії оцінки у вас та інших слухачів можуть сильно відрізнятися. Потрібно звертати увагу не на загальні або емоційні оцінки, а на конкретну цінність, яку отримав студент після закінчення.

Якщо ви читаєте тільки сторінку самої школи або курсу, там напевно буде більше позитивних оцінок. Спробуйте пошукати відгуки у соціальних мережах або глобальному пошуку – отримаєте більш об'єктивну картину.

Місце, де розміщений курс, має значення, але такі відомі платформи, як Coursera, Udemy, edX, Udacity прагнуть розширити асортимент і кількість навчальних програм, а не підвищити їх якість. Тому зовсім не факт, що курс, розміщений на Сoursera крутіший того, що в невідомій онлайн-школі.

Аналогічно можна довіряти освітнім брендам – їх маркетингова оболонка може бути класною, але водночас на них тиснуть інвестори, щоб знизити собівартість, а отже і якість!

Великої шкоди не тільки гаманцю, але і мізкам може завдати недобросовісний або неадекватний викладач. Часто екзальтовані слухачі таких харизматичних фахівців з усіх питань утворюють подобу секти. Таких гуру, незважаючи на їх багатомільйонну аудиторію, краще відразу обходити стороною. Пізнати їх легко за надто емоційними відгуками їх "пастви" і за відсутності конкретного предмета навчання. Суцільний "успішний успіх" (смайл).

Ознака якісного курсу – не вартість і не оболонка. Адекватна ціна курсу – це така, яка окупиться найближчим часом, бажано в кілька разів!

Для цього ви самі повинні чітко розуміти – навіщо купуєте курс і що він вам дасть. Вивчіть детально опис змісту курсу. Якщо там суцільні загальні місця й епітети – БАН! Повинно бути чітке перерахування й опис цінностей, які він несе слухачам.

Знайти якісний курс найкраще, орієнтуючись на особистість експерта. Перевірте інформацію, – чи реалізувався він у тому, чому зібрався навчати? Які у нього досягнення в цій сфері, які успішні проєкти він реалізував? Якщо тема курсу – бізнес-навчання, легко перевірити активи – компанії і капітал "бізнесмена".

Можна спробувати поспілкуватися з викладачем безпосередньо на який-небудь конференції або в соцмережах, а не з відділом продажів.

Ще підказка:

Є величезна кількість шкіл "однієї людини", тобто людей, які навчають чогось одного. Це їх основне джерело доходу, тому вони підходять до навчального процесу дуже відповідально.

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