OBOZREVATEL підготував інструкцію, як навчитися продавати вигідно та ефективно

Гліб Іванов Суспільство 14:30, 20.10.2020

Виявилося, що з усіх мистецтв найважливішим є не кіно, а вміння продавати! Яка несподіванка! Після всіх віків людської історії, починаючи з античності. Після того, як історики ясно довели, що причина всіх воєн, переселень народів, утворення і загибель країн та імперій – все це про торгівлю!

Великий шовковий шлях, шлях з варягів у греки, континентальна блокада Наполеона, Бостонське чаювання... Північний потік 2, Турецький потік... Найбагатшими компаніями в світі стали не автомобільні концерни, не нафтовидобувні корпорації, не фінансисти. Навіть не розробники і виробники нової техніки. А торгові майданчики. Амазон, Алі Експрес і т.д.

По суті – базар в сучасному вигляді. Той, хто зміг надати найзручніші умови для торгівлі. Прості та надійні. Вміє продавати.

Ілон Маск нічого не винайшов. Він просто вміє продавати чужі винаходи. Продати свої знання і вміння, продати свої ідеї – не менш важливо, ніж самі ці знання!

І цьому можна навчитися. Це такі ж навички та вміння, як водіння автомобіля, будівницство дому, вивчення іноземної мови. Є закони, за якими працює ринок купівлі та продажу – мотивація, сигнал, критерії вибору, реклама, цільовий споживач і багато іншого.

Хочете навчитися продавати вигідно і ефективно? Комфортно і безпечно? Для цього потрібно займатися за унікальною, такою, що підходить саме вам, програмою! Адже погодьтеся, продавати можна дуже різні "товари" – цуценят і косметологічні послуги, навчання і оптові партії товарів.

Сумніваєтеся чи працюватиме ваш новий бізнес, чи піде проєкт? Ми провели масштабне дослідження, вивчаючи досвід успішних і не дуже стартів. І готові подарувати вам його результати. Перетворили це все в чітку інструкцію, якій можна слідувати при запуску свого проєкту!

НАТИСНІТЬ ТУТ, щоб отримати інформацію, здатну змінити ваше життя!

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

"Весна прийшла. Де посадки?" Зеленський відповів, коли покарає корупціонерів

У київській автошколі викладач-"сталініст" образив Майдан і побажав учениці "здохнути". Фото

Заборонену книгу "Справа Василя Стуса" почали продавати за 1500 грн

Жінка переплутала літаки і замість Іспанії прилетіла в Україну

Зеленського оточує багато людей, які працюють на Росію, – Смешко