OBOZREVATEL підготував інструкцію, як навчитися продавати вигідно та ефективно

Виявилося, що з усіх мистецтв найважливішим є не кіно, а вміння продавати! Яка несподіванка! Після всіх віків людської історії, починаючи з античності. Після того, як історики ясно довели, що причина всіх воєн, переселень народів, утворення і загибель країн та імперій – все це про торгівлю!

Великий шовковий шлях, шлях з варягів у греки, континентальна блокада Наполеона, Бостонське чаювання... Північний потік 2, Турецький потік... Найбагатшими компаніями в світі стали не автомобільні концерни, не нафтовидобувні корпорації, не фінансисти. Навіть не розробники і виробники нової техніки. А торгові майданчики. Амазон, Алі Експрес і т.д.

По суті – базар в сучасному вигляді. Той, хто зміг надати найзручніші умови для торгівлі. Прості та надійні. Вміє продавати.

Ілон Маск нічого не винайшов. Він просто вміє продавати чужі винаходи. Продати свої знання і вміння, продати свої ідеї – не менш важливо, ніж самі ці знання!

І цьому можна навчитися. Це такі ж навички та вміння, як водіння автомобіля, будівницство дому, вивчення іноземної мови. Є закони, за якими працює ринок купівлі та продажу – мотивація, сигнал, критерії вибору, реклама, цільовий споживач і багато іншого.

Хочете навчитися продавати вигідно і ефективно? Комфортно і безпечно? Для цього потрібно займатися за унікальною, такою, що підходить саме вам, програмою! Адже погодьтеся, продавати можна дуже різні "товари" – цуценят і косметологічні послуги, навчання і оптові партії товарів.

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