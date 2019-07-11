OBOZREVATEL – лідер червня за всіма рейтингами

Інтернет-видання OBOZREVATEL за результатами червня 2019 року продовжує впевнено очолювати рейтинги популярності українських ЗМІ.

Причому OBOZREVATEL зумів добитися від низки організацій, щоб вони, нарешті, почали коректніше рахувати аудиторію інтернет-ЗМІ, враховуючи якомога більше даних за каналами трафіку.

ІнАУ 9 липня опублікувало ТОП-100 новинних сайтів суспільно-політичної тематики за червень 2019-го, де в OBOZREVATEL, як і в усі попередні місяці 2019 року, – перший рядок:

За підсумками червня OBOZREVATEL очолив рейтинг ЗМІ й у системі Gemius (теж уже традиційно):

Згідно з дослідженням Kantar TNS CMeter, у рейтингу популярних сайтів за червень 2019-го OBOZREVATEL значно випереджає всі інші українські інтернет-ЗМІ:

OBOZREVATEL – лідер серед українських інтернет-ЗМІ з величезним відривом і за даними SimilarWeb:

У 2019 році OBOZREVATEL почав також випускати свою друковану версію – глянцевий журнал.

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