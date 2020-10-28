Obozrevatel і FrandMe підготували лайфхаки, як збільшити свою продуктивність абсолютно кожному

Скільки часу потрібно працювати? У день? У тиждень? У році?

Це питання з'явилося разом із виникненням примусової і найманої праці. І відповіді на нього дотепер немає. Ба більше, в останні роки інформаційні технології, замість того, щоб полегшити життя і звільнити час від рутинних справ, змушують людей вести ділову переписку та переговори – практично цілодобово, включно з вихідними та часом відпустки!

Працювати люблять трудоголіки і тирани-начальники. Всі інші чекають закінчення трудового дня і тижня з нетерпінням. Планують, як провести відпустку. Це не означає, що більшість людей ледарі і нероби. Ба більше, багатьом їх робота подобається, вони пишаються своїми вміннями та професійними знаннями. Вийшовши на пенсію, часто не можуть знайти собі застосування.

У чому ж тоді проблема негативного ставлення до робочого дня? Саме в тому, що роботу потрібно оцінювати за результатом, а не за витраченим часом!

Відбувається плутанина понять, коли хвалять не за успіхи, а за "посидючість". Причому це відбувається починаючи зі школи. Невмілого заохочують за "понаднормову" роботу, а швидкого сварять за "легковажне ставлення".

Інстинкт споживання заганяє людей у пастку: ми пропадаємо на роботі більшу частину життя, потім у деякі години відпочинку купуємо дорогі розваги та зручності, щоб трохи відпочити. Тобто – набуваємо купу непотрібних речей!

А якщо ви працюєте не руками, а головою, справа ще гірша!

Вашу бідну голівоньку дістануть і вдень, і вночі, і на дачі, і на Балі!

На те є чарівна сила інтернету і доступність гаджетів. Розповісти, як це працює? Втім, ви й самі знаєте!

Приділяючи велику частину життя праці, ми накопичуємо почуття втоми. Залишаючись незадоволеними життям, ми постійно отримуємо нові речі, відчуваючи, що нам чогось не вистачає. Щоб купити їх – ми працюємо ще більше!

Чи не час розірвати це замкнене коло?

Ось найпростіші способи збільшити свою продуктивність і звільнити половину робочого дня для відпочинку і сім'ї:

Плануйте завтрашній день із вечора – визначте свої завдання (тільки реально те, що ви можете виконати за день!)

Вставайте заздалегідь – не розпочинайте роботу сонними

Робіть зарядку в міру своєї фізичної форми. Комусь достатньо 10 хвилин пройтися на свіжому повітрі.

Робіть те, що спланували з вечора. Не ухиляйтеся в сторону від наміченого плану

Дайте собі 15-30 хвилин, щоб налаштуватися на потоковий стан. Потім робіть головну роботу. Ви сфокусовані і поглинені своєю справою!

Ухвалюйте рішення за 60 секунд.

15 хвилин – теж відпочинок, потрібно провести його правильно, а не проводити за принципом відпочинок – це зміна діяльності. Це в корені вплине на продуктивність. Визначте собі такі перерви що 2-3 години

Беріться одразу за складні справи. Марк Твен писав: "Якщо зранку з'їсти жабу, то найгірше вже позаду". Брайан Трейсі підхопив гасло: "Відкиньте гидливість! Зжеру жабу!"

Уникайте довгих поїздок на роботу. Зробіть усе можливе, щоб добиратися на роботу пішки або, у крайньому разі, на велосипеді. Постарайтеся добиратися на роботу максимально швидко – не розтягуйте в часі цей стрес!

Уникайте непотрібних нарад, навіть онлайн. Більшість із них – втрачений час!

Не починайте день із читання пошти та інших повідомлень, якщо вони не пов'язані з роботою

Оточіть себе комфортом – щоб було в міру тепло, наприклад. Правильно налаштуйте освітлення. Приберіть сторонній шум, якщо можете. Якщо заважають колеги, попросіть їх цього не робити.

Придумайте собі приємну перерву в роботі в певний час.

Ну ось, це перевірені лайфхаки, для того, щоб збільшити продуктивність у 2 рази!

Поясніть вашому босу, що роботу ви зробили не гірше, а краще за попереднє і знижувати зарплату за те, що пішли до обіду додому – неправильно!

А якщо він хоче підкинути вам работенки, то нехай і грошиків підкине. Пропорційно! Тому що оцінювати роботу потрібно не по витраченому часу, а з отриманого результату.

Колегам скажіть, що заздрити не потрібно! Потрібно менше курити в робочий час.

А якщо не зрозуміють – бос і колеги, міняйте роботу. Ми працюємо, щоб добре жити, а не навпаки!

Зараз це взагалі нескладно зробити, є маса способів заробити, не виходячи з дому, за допомогою інтернету. Епідемія коронавірусу дуже добре продемонструвала, як можна працювати "віддалено". Можна без особливих проблем запустити свій проєкт в інтернеті і працювати тоді, коли хочеться і зручно!

Є статистика, що ті, хто почали самостійний онлайн-бізнес заробляють у 2-3 рази більше таких, як вони фахівців, що працюють "на дядю". І практично ніколи – менше 3% повертаються до колишнього способу життя!

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