OBOZREVATEL допомагає заощадити: опубліковано список розпродажів до 70%

Щорічно всі любителі шопінгу з нетерпінням очікують Чорної п'ятниці – традиційного розпродажу в магазинах, який прийшов до нас з американських традицій і відзначається після Дня подяки.

Сьогодні, не чекаючи розпродажів, можна влаштувати шопінг за приємними цінами в улюблених інтернет-магазинах, користуючись розділом Промокоди:

1. Фокстрот: діють знижки до 40% на техніку Philips.

2. Telemart: діють знижки на комп'ютери і комплектуючі, тільки до кінця жовтня.

3. Topshoptv: діють величезні знижки до 70% на продукцію для дому та дозвілля.

4. Answear: можна придбати одяг і взуття від брендів Armani, Guess, Trussardi за пів ціни.

5. Goodwine: під час оформлення замовлення на суму від 500 гривень діє послуга безплатної доставки.

6. Aliexpress: діє дисконт до 70% на чоловічий одяг.

7. Book24: діють знижки до 30% на художню літературу.

8. Pampik: у розділі можна знайти промокод на додаткову знижку в розмірі 150 гривень під час оформлення замовлення на суму від 1500 гривень.