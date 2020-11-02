Obozrevatel дав 8 порад, як завершити робочий день на "дистанційці"

Мільйони людей уже працюють вдома або перейшли на віддалену роботу під час пандемії. Якщо ви серед них, то напевно зіткнулися з тим, що уявний "вихід з офісу" в кінці робочого дня може стати проблемою. Зрештою, ваш домашній офіс завжди поруч. Це зручно, але ви ризикуєте перетворитися в вічно заклопотаного трудоголіка мимоволі.

Є такий лайфхак – придумайте якийсь ритуал наприкінці роботи, який допоможе розслабитися і переключитися на відпочинок. Це допомагає зберегти баланс між роботою та особистим життям!

А відпочиваючи – не відволікайтеся на робочі питання.

Звучить незвично, правда? Зазвичай кажуть – не відволікатися від роботи! (Смайл).

Ось перевірені способи, як уникнути перевтоми і стресу, працюючи вдома:

8 порад, як завершити робочий день і приємно провести вільний час

1. Перегляньте виконані завдання. Іноді вся справа в маленьких перемогах! Від найбільшого проєкту до найменшого – сприймайте кожну задачу, яку виконали протягом робочого дня, як досягнення. Закінчивши частину роботи, дозвольте собі ненадовго розслабитися – випийте чай або каву, встаньте з-за столу і пройдіться.

В кінці дня потратьте декілька хвилин і перегляньте список зроблених справ, подумки підбиваючи підсумки.

2. Складіть список справ на завтра. Чому важко перестати думати про роботу? Мозок "чіпляється" за думки про справи, які ми не встигли закінчити!

Це називається ефектом Зейгарник: краще запам'ятовуються незавершені завдання. Вчені припускають, що напруга через невирішену проблему змушує мозок працювати понаднормово. Щойно ви вирішите питання, розум може відпустити його і перейти до інших речей.

Боїтеся, що думки про роботу будуть вас переслідувати, коли граєте з дітьми або готуєте вечерю? На щастя, дослідження показують, що просте складання списку справ на завтра може звільнити ваш розум від нав'язливих думок. Якщо починати день, точно знаючи, над чим доведеться працювати, не доведеться витрачати дорогий час. Якщо плану немає – з'являться незавершені завдання.

3. Зробіть найважче і неприємне в першу чергу. Коли ви складаєте список справ, заплануйте найскладнішу і трудомістку задачу (з'їжте жабу!) на наступний ранок. Інша частина робочого дня буде легшою і приємнішою. Якщо впораєтеся з найважчим у першій половині дня, не потрібно працювати понаднормово.

4. Закрийте свої вкладки. Протягом робочого дня легко зібрати десятки відкритих вкладок у браузері вашого комп'ютера. Може, ви працюєте над проєктом, який вимагає переходу між декількома сайтами, або, можливо, ви просто забули закрити їх під час переходу від завдання до завдання. Вони заважають зосередитися і погіршують роботу комп'ютера.

Якщо ви користуєтеся комп'ютером і для роботи, і для особистих цілей, і не можете прибрати його на ніч (див. порада №8!), ваше онлайн-замовлення продуктів затримає вас на робочому місці зайву годину. Витратьте кілька хвилин після того, як ви склали список справ, щоб закрити всі свої вкладки.

Якщо вони знадобляться завтра – створіть закладки або спробуйте розширення браузера, які збережуть їх. Це усуне безлад на екрані і заощадить пам'ять пристрою до 95%!

5. Визначте час закінчення роботи. На "дистанційці" – гнучкий графік і легко "засидітися" за роботою годину – іншу. Адже ви вже вдома, і нікуди не потрібно добиратися. Якщо ви хочете закінчити роботу вчасно, встановіть робочі години – і дотримуйтеся їх.

Працюючи понаднормово над певним проєктом, починайте день раніше, щоб закінчити вчасно. Краще зробити "додаткову" роботу вранці.

6. Знайдіть свій третій простір. Вам подобається, що не потрібно добиратися на роботу і назад. Але одна з переваг поїздки додому полягає в тому, що це перехід між роботою та особистим життям. У дорозі простіше позбутися від стресів робочого дня і підготуватися до відпочинку і розваг. Це ваш "третій простір" – ні будинок, ні офіс!

Він діє, як міст між роботою і домашнім відпочинком, допомагає психологічному зрушенню, щоб перейти від співробітників до членів сім'ї або друзям і переключитися на особисте життя.

Прогулянка з кабінету в вітальню не допоможе поміняти настрій.

Вбудуйте в свій день умовний перехід:

"Імітація" поїздок із роботи додому. Щодня після роботи вирушайте на прогулянку в парк чи в місцеву кав'ярню.

Тренування. Відвідування тренажерного залу або пробіжка на свіжому повітрі дають вихід стресу, що накопичився, і час для розслаблення.

Вивести собаку на прогулянку. Коли ви весь день пробули в чотирьох стінах, ваш чотириногий друг, ймовірно, теж залишався там, і буде щасливий!

Якщо фізично покинути будинок (і робоче місце) неможливо, просто витратьте кілька хвилин на медитацію, займіться йогою або іншим чином заспокойте свій розум.

Що б ви не вибрали, не кидайтеся відразу в домашні справи (якщо тільки вони не розслаблюють!). Спокійна, заземлювальна активність переорієнтує мозок.

7. Створіть свято в кінці дня. Робота без поділу різних частин життя рано чи пізно спровокує стрес. Щоб прибрати негатив, кожен день відзначайте виконану роботу.

У Німеччині кожен вечір святкують кінець робочого дня – Feierabend, часто зі святковим пивом (смайл). Ваш власний Feierabend, якого будете з нетерпінням чекати, придумайте самі. Підіть на вечірку, в кіно або театр, зберіть компанію або залишайтеся вдома з сім'єю на святкову вечерю.

8. Залиште свою роботу "на роботі". Щоб "попрощатися" з роботою – залиште свій ноутбук і "замкніть" двері. Якщо немає окремого місця для роботи вдома, покладіть ноутбук в портфель або ящик столу, щоб не було видно. Чому? Якщо є доступ до комп'ютера в неробочий час, ви можете легко повернутися до роботи пізніше ввечері. Не піддавайтеся спокусі, дотримуйтеся встановлених для праці годин. Якщо є кабінет, замкніть двері і вкажіть години роботи біля входу в якості нагадування.

Ми розібрали негативну сторону дистанційної роботи.

На щастя, є набагато більше позитиву – можливість самостійно придумати графік і розподілити навантаження, приділяти час собі та близьким, перебувати в комфортній обстановці, не витрачати час і сили на дорогу.

Не дивно, що багато хто не хоче повертатися до колишнього способу життя з офлайн роботою. Ті, хто раніше не пробував працювати дистанційно, але хоче вести такий спосіб життя, може почати свій проект в інтернеті! По-перше це робота на себе, можливість вибрати будь-яку сферу знань і діяльності. Співвідношення витраченої праці і заробітку ви самі регулюєте в залежності від потреб. Статистика стверджує, що незалежні експерти в інтернеті заробляють в 2-3 рази більше, ніж такі ж фахівці на службі.

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