Obozrevatel дав 10 порад, як уберегти свою інтелектуальну власність в епоху інтернету

Контент вашого курсу – плід вашої праці та освіти. Це величезна цінність. Він демонструє світові ваш досвід і талант та приносить дохід. Звичайно, він заслуговує захисту.

Як захистити свою інтелектуальну власність (ІВ) з урахуванням реалій "економіки спільного використання" в інтернеті? Коли навіть Голлівуд із його високопоставленими юристами не може контролювати незаконні завантаження, спільне використання файлів і піратство, як зберегти зміст (контент?) курсу в безпеці?

Реалії Інтернету:

Навіть з усіма сучасними технологіями не можна повністю захистити курс. Якщо він вийде в інтернет, то ризикує бути вкраденим, скопійованим чи доступним для людей, які не заплатили за нього. Це факт. Якщо люди дійсно хотіли б отримати його, вони це зроблять.

Іноді обмін інформацією про курс може бути корисним. Нові клієнти дізнаються про вас, відкриються нові ринки. Але крадіжка, плагіат і піратство – це серйозна загроза.

Адекватна реакція на крадіжку – це установка заходів безпеки. Ось 10 способів захистити інтелектуальну власність:

1. Отримайте товарний знак. Якщо ви дійсно турбуєтеся про захист своєї інтелектуальної власності, варто подумати про придбання товарного знака. Він підходить не для кожного бізнесу, та й коштує недешево. Поговоріть із патентним повіреним у Торгово-промисловій палаті про можливі варіанти.

2. Роздрукуйте і відправте свій контент собі. Просто роздрукуйте весь курс, включаючи методологію, плани уроків і зміст; потім відправте собі поштою і ніколи не відкривайте. Тепер у вас є докази того, коли курс був створений і як довго існує. Просто, але ефективно.

3. Відзначте час запису. Кожне повідомлення в блозі має дату. Кожне відео на YouTube, оновлення статусу в соціальних мережах і відео в прямому ефірі також показують вихідну публікацію. Якщо копія контенту виходить після вашої, легко визначити, хто автор.

4. Покажи своє обличчя. Простий спосіб захистити свій курс – зробити майже все навчання в форматі живого спілкування. Це – Я, моє обличчя, мої слова, моя голова, моє ім'я, які представляються аудиторії – а це означає, що я єдиний, хто має права на контент.

5. Водяний знак для вашого контенту. Переконайтеся, що ваше ім'я і / або URL-адреса веб-сайту чи водяний знак відображаються в ваших навчальних відео та документах. Якщо ваш контент буде поширений незаконно, але на ньому є ваш логотип, обличчя і веб-сайт, ви як і раніше будете отримувати визнання шанувальників і дохід.

6. Зробіть це загальновідомим. Якщо є "типовий стиль", підхід, процес або щось, що вас виділяє – розповідайте про це в кожному відео, кожному блозі, на своєму веб-сайті, в підписі до електронної пошти, в кожному інтерв'ю, яке ви проводите!

7. Слідкуйте за дублікатами вашого контенту. Просто слідкуйте за своїми речами. Використовуйте Google Alerts – безкоштовний інструмент Google, який дозволяє вводити різні умови пошуку: ім'я та певні слова і фрази, які зазвичай використовуєте під час навчання. Після налаштування Google відправлятиме вам електронного листа щоразу, коли ці слова або фрази публікуються в Інтернеті – тоді ви можете перевірити їх і побачити, чи були ви піддані плагіату, чи це просто збіг.

Використовуйте перевірки на плагіат, щоб дізнатися, чи не дублювалася ваша робота. Ви можете вставити URL-адресу свого повідомлення в блозі, і він скануватиме інтернет на предмет відповідності.

8. Майте політику авторських прав. Складіть дуже чіткий список того, що можна і не можна публікувати з вашого курсу. Напишіть правила – на що потрібно запитати вашого дозволу, а на що – ні!

Увімкніть символ авторського права (©) в свій контент. Хоча він не пропонує додаткового захисту, це змусить двічі подумати про наслідки плагіату.

9. Зробіть свій курс дійсно цінним тільки для однієї людини. Іноді без дозволу діляться доступом до нього, даними для входу. Згодом це може призвести до втрати доходу творця курсу. Однак, якщо зробити курси інтерактивними, створити приватну групу в Facebook, чати в месенджерах для обговорення, елементи індивідуального й особистого навчання, вебінари в реальному часі і видачу сертифікатів, тоді навчання стане цінним тільки для "легальних" студентів.

10. Якщо крадеш знання – сам стаєш злодієм! Легко перейти в оборонний режим, щоб захистити і замкнути свої інтелектуальні активи. Але невелика жменька недобросовісних користувачів не повинна перешкодити мільйонам ваших потенційних клієнтів.

Ми можемо стати настільки одержимі захистом, що забудемо про тих, кому намагаємося допомогти, створюючи курси, в кінцевому підсумку, "крадучи" їх можливість вчитися. Що гірше?

Пам'ятайте, ніхто ніколи не може стати вами!

Найбільш чудове в тому, щоб бути людьми, – це те, що ми всі такі різні. Люди можуть копіювати наші слова, наші листи, наші ідеї і наші послуги, але вони ніколи не зможуть БУТИ нами.

Купують не речі, купують людей: їх особистість, харизму і досвід. Тому що людям подобаються люди. Те, як ми говоримо, як ми виглядаємо, тон нашого голосу, як ми тримаємо наші тіла, кого нагадуємо, що ми змушуємо їх відчувати в нашому невербальному спілкуванні – це все, чого у нас ніколи не відняти, як би хтось не намагався.

Ви – це найголовніша торгова марка. Хоча краще тримати очі відкритими, не дозволяйте страху перед копіюванням курсу стати перешкодою для зміни життя людей і власного.

Для того, щоб дізнатися секрети правильного створення свого курсу, його упаковки і захисту можна використовувати цінну покрокову інструкцію, створену для онлайн-експертів або тих, хто хоче ними стати. Вона створена унаслідок масштабного дослідження і розкриває практичні механізми роботи крутого і прибуткового курсу. НАТИСНІТЬ ТУТ! і вільно користуйтеся! Це подарунок.