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Обов'язково для всіх: в Україні змінять правила ЗНО

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Починаючи з 2020 року всіх випускників шкіл зобов'яжуть здавати зовнішнє незалежне оцінювання з математики.

Як повідомило Міністерство освіти і науки України, причина цього рішення - погані результати цьогорічного ЗНО і невтішна динаміка останніх років.

Також в МОН визнали, що Україна відстає в методиках викладання математики. Цього року майже половина випускників шкіл на тестуванні з математики не змогла вирішити задачу за 8-й клас.

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А 10% учасників ЗНО взагалі не подолали прохідний бар'єр. Математика стала найменш успішним предметом в ЗНО-2018.

У відомстві заявили, що з осені змусять вчителів давати учням кращі знання з математики та посилять вимоги до кваліфікації вчителів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що шоста частина школярів завалила ЗНО з української мови.

Місце
Україна
Об'єкт
Міносвіти
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Мироненко Таня
Мироненко Таня
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Зато скакать все могут хорошо, кто не скачет, тот москаль.
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