Обов'язково для всіх: в Україні змінять правила ЗНО

Починаючи з 2020 року всіх випускників шкіл зобов'яжуть здавати зовнішнє незалежне оцінювання з математики.

Як повідомило Міністерство освіти і науки України, причина цього рішення - погані результати цьогорічного ЗНО і невтішна динаміка останніх років.

Також в МОН визнали, що Україна відстає в методиках викладання математики. Цього року майже половина випускників шкіл на тестуванні з математики не змогла вирішити задачу за 8-й клас.

А 10% учасників ЗНО взагалі не подолали прохідний бар'єр. Математика стала найменш успішним предметом в ЗНО-2018.

У відомстві заявили, що з осені змусять вчителів давати учням кращі знання з математики та посилять вимоги до кваліфікації вчителів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що шоста частина школярів завалила ЗНО з української мови.