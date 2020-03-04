В Україні в армію призвуть чоловіків до 43 років: кого і коли

В Україні збираються призивати в армію випускників військових кафедр вузів. Причому під рушницю збираються поставити чоловіків до 43 років. Правда, обіцяють, що в зону бойових дій таких "новобранців" не відправлять.

Самі призовники в розгубленості: військовій справі вони вчилися давно.

Детальніше про те, кого збираються призвати цього року читайте в матеріалі OBOZREVATEL .

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Точних термінів призову офіцерів запасу поки немає

Служити доведеться 18 місяців

У зону ООС їх не відправлять;

У військкоматах чекають свідомих

Заступник обласного воєнкома Дніпра Сергій Полуциган розповів OBOZREVATEL, що призов випускників військових кафедр відбувається вже другий рік поспіль. При цьому, за його словами, вони здебільшого не ухиляються.

В армію візьмуть офіцерів запасу 24 канал

"Це абсолютно різні категорії громадян щодо виконання військового обов'язку. Особи, які закінчили військові кафедри, це офіцери запасу. Вони свідомо пішли на військову підготовку. Це обов'язковий вид служби, вони не можуть відмовитися від нього", – розповів він.

В армії офіцери запасу прослужать 18 місяців, всіх розподілять на посади, відповідно до їх звань. Однак, на відміну від офіцерів-контрактників, їх не можуть відправити в зону проведення ООС.

Причини, цілі і сенс

За словами Полуцигана, мета такого призову – сформувати якісний резерв. Мовляв, офіцери вже в реальних умовах зможуть застосувати свої знання, згадати чому їх колись учили.

"Система призову офіцерів запасу має дві мети. Перша – офіцери безпосередньо знайомляться з умовами військової служби. Друге – це формування якісних резервістів, які будуть мати практичний досвід служби. У разі необхідності, вони здатні відправитися в свої бойові підрозділи і вже бути корисними", – поділився воєнком.

Військова кафедра Ужгородський національний університет

Однак, деякі знання, отримані на воєнках уже не відповідають нинішнім українським реаліям. Як розповів OBOZREVATEL випускник військової кафедри В'ячеслав, який навчався в 2013-2015 роках, тоді їх військовій справі вчили як при Радянському Союзі.

"Тоді вчили інші люди, які звикли до іншої війни. Не до точкових операцій, а до повномасштабного наступу, коли військові йдуть ланкою полем. Нас учили за тактикою 60-х, коли скидають бомбу, і ми відділенням наступаємо по фронту разом із танками, БМП, БТР. Зараз же воюють інакше", – поділився хлопець.

В'ячеслав сподівається, що зараз на військових кафедрах уже викладають учасники війни на Донбасі, які чітко знають, як діяти і виживати в бойових умовах.

"Я вважаю, що на момент 2015 року підготовка була недостатньою. Матеріальна база була відсутня і кваліфікація кадрів залишала бажати кращого. Сподіваюся, що це змінилося, тому що цього не вистачає", – зазначив він.

Військова кафедра Чернівецький національний університет

"Я закінчував військову кафедру в 2016 році. І можу сказати, що мало чого нас там навчили. В країні війна йшла повним ходом, а ми недопалки на території університету збирали під час "воєнки". А зараз хочуть призвати тих, у кого вже сім'ї, діти і стабільна робота. Я звичайно, розумію, що країну потрібно захищати, але навіть за ці роки не змогли професійну армію зробити і нормальний резерв створити з тих, хто вже пройшов бойові дії", – каже випускник столичного вузу Олександр.

Військовий експерт Костянтин Машовець згоден – дефіцит молодшого офіцерського складу в армії є. Однак, чи вирішать цю проблему нинішні випускники "воєнок" – питання.

"Якість підготовки офіцерів запасу у нас так собі. Їх готують здебільшого на військових кафедрах цивільних інститутів і підготовка не зовсім відповідає потребам сучасних збройних сил. У принципі, після справжньої підготовки в умовах сучасної армії цілком можливо, що офіцери запасу стануть ефективними", – поділився він у коментарі OBOZREVATEL.

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Платили, щоб не служити

Всім відомо, що багато студентів ішли на військову кафедру заради того, щоб потім не бути призваними. За навчання платили гроші, і чималі. Але зараз цей захист від армії перестав працювати. І, звичайно, багато цим не задоволені.

"На військові кафедри йшли, щоб не мати проблем із законом. Часто за військові кафедри потрібно було платити, і багато студентів ставилися до військових занять формально. І наскільки ці офіцери будуть корисні в армії зараз, я не знаю", – зазначив Костянтин Машовець.

Як розповідає один зі співробітників військкомату Києва, навряд чи вдасться призвати тих, кому вже за 30-35 років. "У них уже діти, хтось має проблеми зі здоров'ям. З ними складніше. А ось більш молодих випускників військових кафедр легше відправити в армію. Ставку роблять в основному на них", – наголосив співробітник.

У самих вузах уже говорять про те, що якщо раніше охочих пройти "воєнку" було хоч відбавляй, навіть незважаючи на вартість навчання. То в зв'язку з таким рішенням про їх призов, тепер на військову кафедру не дуже хочуть іти.

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