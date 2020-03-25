Обов’язкова госпіталізація та поліцейський контроль: Кабмін посилив обмеження через коронавірус

Кабінет міністрів України посилив обмежувальні заходи, спрямовані на запобігання поширенню в країні коронавірусу, які зокрема передбачають обов'язкову госпіталізацію осіб із діагнозом COVID-19.

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Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я на сторінці у Facebook, постанову ініціював глава МОЗ Ілля Ємець задля ефективнішої боротьби з вірусом. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 25 березня.

Відтепер заклади охорони здоров'я матимуть право здійснювати:

обов'язкове медичне обстеження осіб, які мають симптоми COVID-19 або перебували в контакті з особами, яким встановлено діагноз COVID-19, якщо вони відмовляються від обстеження в добровільному порядку;

обов'язкову госпіталізацію таких осіб;

призначати карантин особам, яким встановлено діагноз COVID-19, якщо вони ухиляються від лікування в добровільному порядку.

Кабмін посилив обмеження для боротьби з коронавірусом

Також Міністерство охорони здоров'я має розробити та затвердити порядки обов'язкової госпіталізації осіб, яким встановлено діагноз або підозру коронавірусу. Це саме стосується і тих пацієнтів, які ухиляються від лікування, обстеження і перебування на карантині (самоізоляції) в добровільному порядку, а також обов'язкової самоізоляції людей, яким встановлено діагноз (або підозру) COVID-19, та їхніх контактних осіб.

Крім цього, відтепер Національна поліція та Національна гвардія забезпечуватимуть охорону громадської безпеки і порядку на прилеглій території об'єктів, на яких проводяться заходи з обов'язкового обстеження, госпіталізації чи карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин на 30 днів через швидке поширення коронавірусу по країні. Попередній термін його закінчення – 24 квітня. Також по всій території країни ввели режим надзвичайної ситуації.

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