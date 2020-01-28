Репост, важно! В январе началось серьёзное обострение на фронте, 14 убитых и более 30 раненых, только за последние двое суток были убиты двое и ранено четверо наших бойцов. Это ужасная трагедия.

На фото ранений страшно смотреть, ещё страшнее видеть это в реальности. Простреленные ноги, руки, животы, органы.

В реанимации лежат очень тяжелые воины, очень надеюсь, что они останутся живы. Врачи без отдыха и волонтёры стараются помогать, чем только можем.

Отчёт за январь. Оплатила две химии воинам с онко, 25 тыс и 37 тыс грн), 10 ты и 10 тыс на поддерживающее медикаменты( Виктору и Александру) 7 тыс рюкзак для фронтовых медиков, 5400 на турникеты, 3500 и 6700 куртки, штаны и кофты, 1985 тыс мед для реанимации и 6 тыс на отделение, 3 тыс спец питание для онко+ вода, йогурты, соки+ ещё какие-то расходы. Все чеки публикую, выходит больше 100 тыс. В феврале нужно будет ещё оплатить две химии 37 тыс и 24 тыс.

Facebook Наталии Юсуповой

Facebook Наталии Юсуповой

Facebook Наталии Юсуповой

Facebook Наталии Юсуповой

Facebook Наталии Юсуповой

Facebook Наталии Юсуповой

Facebook Наталии Юсуповой

Facebook Наталии Юсуповой

Facebook Наталии Юсуповой

Facebook Наталии Юсуповой

Facebook Наталии Юсуповой

Facebook Наталии Юсуповой

Facebook Наталии Юсуповой

Facebook Наталии Юсуповой

Я благодарю каждого кто помогает нашим защитникам, каждая копейка, это спасение жизни. Большое спасибо за визиты и посылки. Прошу не истерить, где государство, врачи делают уникальные операции и ставят на ноги, совершенно бесплатно. Расходы были, есть и будут!!!

Всегда нужны дексалгин и кетанов в ампулах, пелёнки под раны, кофе, соки, йогурты и сладкое. Мы с Вами граждане этой страны, где идёт война и не может быть безразличными. Напоминаю, что меня всегда можно найти в отделении травматологии с обеда, адрес Госпитальная 18, метро Печерск.

Карты для помощи 4627 0551 5012 8394 Приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья

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