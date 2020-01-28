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28 січня • оновлено в 17:08
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Наталя Юсупова
Наталя Юсупова
Блогер, волонтер Всі статті автора

Обострение на фронте: в реанимации лежат очень тяжелые воины

1.8т
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Репост, важно! В январе началось серьёзное обострение на фронте, 14 убитых и более 30 раненых, только за последние двое суток были убиты двое и ранено четверо наших бойцов. Это ужасная трагедия.

На фото ранений страшно смотреть, ещё страшнее видеть это в реальности. Простреленные ноги, руки, животы, органы.

В реанимации лежат очень тяжелые воины, очень надеюсь, что они останутся живы. Врачи без отдыха и волонтёры стараются помогать, чем только можем.

Отчёт за январь. Оплатила две химии воинам с онко, 25 тыс и 37 тыс грн), 10 ты и 10 тыс на поддерживающее медикаменты( Виктору и Александру) 7 тыс рюкзак для фронтовых медиков, 5400 на турникеты, 3500 и 6700 куртки, штаны и кофты, 1985 тыс мед для реанимации и 6 тыс на отделение, 3 тыс спец питание для онко+ вода, йогурты, соки+ ещё какие-то расходы. Все чеки публикую, выходит больше 100 тыс. В феврале нужно будет ещё оплатить две химии 37 тыс и 24 тыс.

Обострение на фронте: в реанимации лежат очень тяжелые воины

Facebook Наталии Юсуповой

Обострение на фронте: в реанимации лежат очень тяжелые воины

Facebook Наталии Юсуповой

Обострение на фронте: в реанимации лежат очень тяжелые воины

Facebook Наталии Юсуповой

Обострение на фронте: в реанимации лежат очень тяжелые воины

Facebook Наталии Юсуповой

Обострение на фронте: в реанимации лежат очень тяжелые воины

Facebook Наталии Юсуповой

Обострение на фронте: в реанимации лежат очень тяжелые воины

Facebook Наталии Юсуповой

Обострение на фронте: в реанимации лежат очень тяжелые воины

Facebook Наталии Юсуповой

Обострение на фронте: в реанимации лежат очень тяжелые воины

Facebook Наталии Юсуповой

Обострение на фронте: в реанимации лежат очень тяжелые воины

Facebook Наталии Юсуповой

Обострение на фронте: в реанимации лежат очень тяжелые воины

Facebook Наталии Юсуповой

Обострение на фронте: в реанимации лежат очень тяжелые воины

Facebook Наталии Юсуповой

Обострение на фронте: в реанимации лежат очень тяжелые воины

Facebook Наталии Юсуповой

Обострение на фронте: в реанимации лежат очень тяжелые воины

Facebook Наталии Юсуповой

Обострение на фронте: в реанимации лежат очень тяжелые воины

Facebook Наталии Юсуповой

Я благодарю каждого кто помогает нашим защитникам, каждая копейка, это спасение жизни. Большое спасибо за визиты и посылки. Прошу не истерить, где государство, врачи делают уникальные операции и ставят на ноги, совершенно бесплатно. Расходы были, есть и будут!!!

Всегда нужны дексалгин и кетанов в ампулах, пелёнки под раны, кофе, соки, йогурты и сладкое. Мы с Вами граждане этой страны, где идёт война и не может быть безразличными. Напоминаю, что меня всегда можно найти в отделении травматологии с обеда, адрес Госпитальная 18, метро Печерск.

Карты для помощи 4627 0551 5012 8394 Приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья

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Автор
Наталя Юсупова Наталя Юсупова
Тема
Допомога пораненим в АТО військовим
Місце
Україна Київ
Джерело
Джерело: Facebook Натальи Юсуповой
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Комментарии на сайте не модерированы
Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
Натаха Юсупова опять жжот! Два раза посчитала одно неподписанное платёжное поручение № 092546976 на 7000 хрювен каждое. Но всего веселее Дубликат квитанции 0.0.1597429340.1 на 1985,06 хрювен, на котором печать и подпись отфотошоплены так небрежно, что белый фон печати закрыл линии бланка квитанции. Учите "Photoshop" настоящим образом, мадам Юсупова!:)))))
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Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
Хуторяне, ваши диверсанты отстреливают в спину командиров сепаров и делают вид, что сами не при делах. Наверное путина боятся разозлить. А потом жалуются на обострение ситуации и трупы. Если мириться затеяли, то надо уже идти в одном направлении.
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