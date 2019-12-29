"Моя держава – Україна!" Звільнена з полону "ЛНР" українка вразила мережу патріотизмом. Фотофакт

Мешканка Первомайська Олена Сорокіна, яку "ЛНР" передала Києву в рамках обміну, на честь повернення прикрасила свій одяг гербом України і патріотичними словами.
На спині жінки, яка вийшла з автобуса терористів, помітили напис "Моя держава – Україна" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Сорокіну, яка є власницею зоомагазину в Первомайську, викралиі восени 2018 року бойовики за відкриту проукраїнську позицію і відправили "на підвал", а потім у в'язницю.
Звільнена з полону "ЛНР" українка вразила мережу
Офіс президента
Жінці в кращих традиціях російської пропаганди приписували співпрацю з українськими спецслужбами.
Звільнена з полону "ЛНР" українка вразила патріотизмом
Telegram-канал Зрада чи Перемога
Звільнена з полону "ЛНР" українка вразила патріотизмом
Telegram-канал Зрада чи Перемога
Звільнена з полону "ЛНР" українка вразила патріотизмом
Офіс президента
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше звільнені бранці зворушили мережу дзвінками рідним.
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