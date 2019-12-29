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29 грудня • оновлено в 15:01
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"Моя держава – Україна!" Звільнена з полону "ЛНР" українка вразила мережу патріотизмом. Фотофакт

5.2т
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Мешканка Первомайська Олена Сорокіна, яку "ЛНР" передала Києву в рамках обміну, на честь повернення прикрасила свій одяг гербом України і патріотичними словами.

На спині жінки, яка вийшла з автобуса терористів, помітили напис "Моя держава – Україна" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Сорокіну, яка є власницею зоомагазину в Первомайську, викралиі восени 2018 року бойовики за відкриту проукраїнську позицію і відправили "на підвал", а потім у в'язницю.

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Звільнена з полону "ЛНР" українка вразила мережу

Звільнена з полону "ЛНР" українка вразила мережу

Офіс президента

Жінці в кращих традиціях російської пропаганди приписували співпрацю з українськими спецслужбами.

Звільнена з полону "ЛНР" українка вразила патріотизмом

Звільнена з полону "ЛНР" українка вразила патріотизмом

Telegram-канал Зрада чи Перемога

Звільнена з полону "ЛНР" українка вразила патріотизмом

Звільнена з полону "ЛНР" українка вразила патріотизмом

Telegram-канал Зрада чи Перемога

Звільнена з полону "ЛНР" українка вразила патріотизмом

Звільнена з полону "ЛНР" українка вразила патріотизмом

Офіс президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше звільнені бранці зворушили мережу дзвінками рідним.

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Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
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Крым Андрей
Крым Андрей
Это вагон целовать смешно и глупо. А вот разрисоваться разными каракулями, это истинный героизьм, поразивший всех. Покажите мне различия, пожалуйста. А то я что-то не догнал.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ну, какая прелесть! Теперь эта дypа будет жить в своей державе. И ее ждет много сюрпризов. Кстати, тех патриотов, в раннее из Крыма и Донбасса в Украину уехали, и ныне в каком то разрушенном санатории замерзали, куды дели? Что-то ни пол словечка. Я бы с интересом почитала их интервью, где они будут рассказывать, что все равно, очень рады тому, что приехали жить в Украину.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Сейчас начнутся басни, как нас пытали, как расстреливали по три раза в день)))))
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