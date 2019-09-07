Обмін полоненими: опубліковано фото російських учасників

У суботу, 7 вересня, почався обмін полоненими між Україною і Росією. У мережі показали перші фото російських учасників обміну.

Знімки опублікувало видання "Комсомольская правда" (новина доповнена подробицями).

Обмін полоненими Комсомольська правда

Обмін полоненими Комсомольська правда

Обмін полоненими Комсомольська правда

Також ЗМІ опублікували знімки того, як росіяни готувалися до процесу обміну і збирали речі з санаторію під Києвом, де вони перебували на той момент.

Обмін полоненими Комсомольська правда

Обмін полоненими Комсомольська правда

Обмін полоненими Комсомольська правда

Обмін полоненими Комсомольська правда

Обмін полоненими Комсомольська правда

Також головний редактор пропагандистського каналу RT Маргарита Симоньян опублікувала знімок всіх росіян, яких Україна передасть Москві. Варто зазначити, що обличчя всіх, крім журналіста Кирила Вишинського, приховані.

Що відомо про обмін полоненими на даний момент:

Йдеться про українських політв'язнів (Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух) і захоплених під час загострення в Керченській затоці моряків.

Серед тих, кого вимагає звільнити Кремль, найбільш значимою фігурою є один з підозрюваних в розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17" Володимир Цемах.

Російська сторона офіційно підтвердила, що переговори підходять до фіналу.

ЗМІ вже кілька разів розганяли фейкові повідомлення про можливу дату обміну, проте ніякої офіційної інформації досі немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 6 вересня в мережі з'явилися дані, що обмін полоненими відбудеться 7 вересня.

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