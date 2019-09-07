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8 вересня • оновлено в 11:13
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/ Суспільство

Обмін полоненими: опубліковано фото російських учасників

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У суботу, 7 вересня, почався обмін полоненими між Україною і Росією. У мережі показали перші фото російських учасників обміну.

Знімки опублікувало видання "Комсомольская правда" (новина доповнена подробицями).

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Комсомольська правда

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Комсомольська правда

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Комсомольська правда

Також ЗМІ опублікували знімки того, як росіяни готувалися до процесу обміну і збирали речі з санаторію під Києвом, де вони перебували на той момент.

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Комсомольська правда

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Комсомольська правда

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Комсомольська правда

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Комсомольська правда

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Комсомольська правда

Також головний редактор пропагандистського каналу RT Маргарита Симоньян опублікувала знімок всіх росіян, яких Україна передасть Москві. Варто зазначити, що обличчя всіх, крім журналіста Кирила Вишинського, приховані.

Оприлюднені фото росіян-учасників обміну

Що відомо про обмін полоненими на даний момент:

  • Йдеться про українських політв'язнів (Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух) і захоплених під час загострення в Керченській затоці моряків.

  • Серед тих, кого вимагає звільнити Кремль, найбільш значимою фігурою є один з підозрюваних в розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17" Володимир Цемах.

  • Російська сторона офіційно підтвердила, що переговори підходять до фіналу.

  • ЗМІ вже кілька разів розганяли фейкові повідомлення про можливу дату обміну, проте ніякої офіційної інформації досі немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 6 вересня в мережі з'явилися дані, що обмін полоненими відбудеться 7 вересня.

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Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Опаньки, на фото "всех россиян, которых Украина передаст Москве" я вижу одних головорезов! Сутулые, руки на мудях, возрастные - это спецназ ГРУ РФ, однозначно! Всех опаснее три женщины и котэ, вот у кого руки/лапы по локоть в крови...:)
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Маскова Илона
Маскова Илона
Украина меняет своих граждан-политических противников на своих граждан-террористов... Классный обмен!
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Махов Макс
Махов Макс
Мигол Наталка, Агеева записали в украинцы? Нах он нам нужен? И ещё 10 к*цапав. Бгггггаааа
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Мигол Натали
Мигол Натали
Махов Макс, Во Внуково ни одного русского все украинцы обмен был украинцы на украинцев так кто с кем воюет.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Посмотрел списки, которые отдаёт Украина, так там половина граждан Украины. А где боевые буряты? Вы же с Россией войну ведёте. Ни одного российского кадрового военного не смогли найти. Всё сепаратисты да антифашисты.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Он Алекс, Агеева даже ваш суд не признал военнослужащим ! Ну а про второго скажу так подними отчёты СММ ОБСЕ и ты убедишься ,что в природе не существует оккупационного корпуса ! А про добровольцев ни кто и не скрывал ,что они есть ,кстати на стороне Украины воюет тоже не мало россиянин!
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Махов Макс
Махов Макс
Мигол Натали авца, кто тебя мухоморами накормил? Ногу десантника контрактника рассейского Вермахта Козлова и голову сержанта Орлова, на щи возьмёшь? Они на дамбасе заблудились Бгггггаааа
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