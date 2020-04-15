Обмін полоненими з "Л/ДНР" відбудеться 16 квітня? В ТКГ дали відповідь

Обмін полоненими між Україною та і терористами "ДНР" і "ЛНР" відбудеться 16 квітня тільки в тому випадку, якщо російська сторона не висуне ніяких додаткових вимог.

Представник України в ТКГ Богдан Бондар в коментарі OBOZREVATEL підтвердив, що обмін дійсно планується на 16 квітня. Однак, ні точне місце, ні кількість полонених, ні час поки назвати не можна – інформація буде ближче до ранку.

"Якщо російська сторона до кінця підтвердить і не виникнуть нові питання, то плануємо. Швидше за все, обмін відбудеться. Просто вже і дата і кількість змінювалися. Все поки "на колесах ". Вранці будемо бачити і кількість, і час, і все інше" , – заявив він.

обмін полоненими 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗМІ заявили, що обмін відбудеться 16 квітня о 16:00, а пройде він на території КПП "Майорське".

Також в Офісі президента вдень 15 квітня заявили, що черговий етап взаємного звільнення полонених в процесі підготовки: йдуть останні узгодження по списку і по логістиці.

Нагадаємо, що міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна очікує від Росії підтвердження про обмін полоненими з "Л / ДНР", який має відбутися до 17 квітня.